Parte médico de Nico Williams y Yeremy Pino: alivio para Luis de la Fuente

El extremo del Athletic sufre una lesión muscular moderada en el aductor derecho y el del Crystal Palace no tiene rotura de clavícula y solo es un esguince, por lo que podrían volver a jugar si España avanza de eliminatorias

Los dos futbolistas españoles que acabaron lesionados en el duelo ante Uruguay ya conocen el alcance de sus respectivas dolencias. Tanto Nico Williams como Yeremy Pino han sido sometidos en la mañana de hoy en Chattanooga a las pruebas médicas.

En el caso del extremo del Athletic Club, sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha producida por la entrada recibida por el uruguayo De la Cruz en los minutos finales del partido ante Uruguay de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial.

De esta forma, el resultado de los pruebas no le descartan para el resto del Mundial 2026, por lo que podría volver a jugar en función de la evolución de su dolencia y de si España sigue viva en el torneo.

"Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad", añade el parte médico de los servicios médicos de la RFEF.

Aunque las pruebas médicas, llevadas a cabo en un hospital de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial, no ponen punto y final a su Mundial, el extremo del Athletic Club de Bilbao sufre un nuevo revés en forma de lesión.

Después de una temporada con su club en la que una pubalgia le impidió tener continuidad y en la que se perdió 20 partidos por lesión, fue convocado por Luis de la Fuente a pesar de llegar lesionado a la concentración del Mundial.

El seleccionador español confiaba, en base a las previsiones médicas, en tener a Nico Williams al 100% para las eliminatorias, pero la lesión sufrida frente a Uruguay le impide cumplir con el objetivo. Nico Williams disputó tres minutos contra Cabo Verde, 39' ante Arabia Saudí y 14 minutos frente a Uruguay en busca de coger ritmo de competición, pero este último encuentro cambió el paso.

Nico Williams sufrió una dura entrada por detrás de Nicolás de la Cruz en el tiempo añadido y las pruebas determinaron una lesión en el aductor derecho. Eso sí, la buena noticia para Luis de la Fuente es que la presencia del extremo de nuevo en el torneo no está descartada, aunque dependerá de las rondas que avance España en el mismo y la evolución de un futbolista que permanecerá en la concentración con el objetivo de volver a recuperarse de un contratiempo muscular.

Yeremy Pino no está roto

En cuanto a Yeremy Pino, su caso era más preocupante ya que se podría tratar de una rotura o fisura de clavícula pero tampoco hay malas noticias, ya que las pruebas radiológicas descartaron una rotura, producida por una mala caída en el partido frente a Uruguay, y desvelan un "esguince acromioclavicular".Los resultados de las pruebas no le descartan para lo que resta de Mundial, tal y como se temía al principio, a expensas de hasta dónde llegue España en el torneo.

"Las pruebas radiológicas realizadas a Yeremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular", indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

¿Qué es un esguince acromioclavicular?

El esguince acromioclavicular se trata de una lesión de los ligamentos que unen la clavícula con la parte superior del omóplato, en la zona del hombro. En el caso de Yeremy Pino, del hombro izquierdo, en el que lleva un cabestrillo desde que salió del terreno de juego contra Uruguay.

Un Yeremy Pino que debutó en un Mundial frente a Arabia Saudí, cuando salió al terreno de juego tras el descanso, tras ser convocado en Qatar 2022 y no tener minutos. Además, fue también revulsivo para Luis de la Fuente ante Uruguay para dar frescura a las bandas, pero acabó el partido lesionado.

Una mala caída sobre el hombro izquierdo en el minuto 87 le provocó a Yeremy Pino los problemas en el hombro que, tras la alarma inicial, las pruebas radiológicas en un hospital de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial, descartaron el peor de los escenarios, una fractura de clavícula que le hubiera dejado fuera del torneo.

Por ello, el futbolista de la selección española y del Crystal Palace continuará en la concentración de la selección española, ya que su presencia de nuevo como parte del equipo no está descartada. Será su evolución y cómo de lejos llegue España en el torneo la que lo determine.