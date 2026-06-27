Quién es Agustín Canobbio: el uruguayo expulsado contra España, su equipo actual y trayectoria

El extremo derecho de Uruguay se ha hecho con un puesto de titular en este Mundial gracias a su entrega y garra, que ante España llevó al extremo con duras faltas y continuos enfrentamientos que le acabó costando la expulsión en el tiempo añadido

Más allá de resultado, el partido entre España y Uruguay dejó un protagonista y no fue en la Selección española, sino en la uruguaya. Evidentemente hablamos de Agustín Canobbio. El extremo derecho de la selección charrúa fue uno de los jugadores más activos en el choque pero no por su virtuosismo con el balón, sino por su agresiva forma de jugar que le acabó costando la expulsión aunque ya en los últimos segundos del partido.

A muchos españoles podría recordarle a otro atacante uruguayo que marcó una época en LaLiga como fue Diego Forlán, pero con el ex del Villarreal y del Atlético de Madrid tan solo comparte el lugar de nacimiento, Montevideo.

¿Quién es Agustín Canobbio?

El extremo uruguayo que se ha ganado un puesto en el once titular de Marcelo Bielsa con su garra y entrega, juega actualmente en el Fluminense de la Serie A brasileña, al que llegó en enero de 2025 por seis millones de euros desde el Athletico Paranaense. Antes de dar el salto a Brasil, Canobbio comenzó su carrera en las inferiores del Central Atlético Fénix de Uruguay, siendo fichado por un gran de su país como Peñarol en 2022 después de dos cesiones previas.

Su camino con Uruguay

A sus 27 años, Cannobio debutó con la 'Celeste' el 28 de enero de 2022 de la mano de Diego Alonso, quien poco después se lo llevaría a la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque en aquella cita solo jugó 10 minutos frente a Ghana antes de ser eliminado en la fase de grupos. Desde entonces ha sumado un total de 17 internacionalidades donde ha marcado dos goles y ha firmado una asistencia.

Además del Mundial 2022 también formó parte de la plantilla que jugó la Copa América 2024 aunque tan sólo disputó un minuto en la semifinal frente a Colombia. Desde entonces desapareció de las convocatorias de Marcelo Bielsa y volvió casi año y medio después en el parón de marzo. En este Mundial ha sido titular ante Cabo Verde y España, jugando toda la segunda parte ante Arabia Saudí.

Canobbio, autocrítico con el juego de Uruguay

Al término del partido, Agustín Canobbio atendió a los medios en la zona mixta y aseguró sentirse muy dolido por la eliminación en el torneo y que se debe hacer "mucha autocrítica adentro del grupo" para poder seguir adelante. "Es difícil hablar ahora, tengo las revoluciones a mil, hay que esperar que haya serenidad en la cabeza", afirmó segundos después del pitido final el jugador, quien recibió la tarjeta roja en el quinto minuto añadido del segundo tiempo por una falta fuerte sobre Cubarsí.

"Estos son partidos intensos, dinámicos, donde hay mucho en juego y esta vez nos tocó perder e irnos pronto del Mundial. Hay que hacer mucha autocrítica, revisar muchas cosas adentro en el grupo, y bueno, seguir para adelante".

Uruguay se quedó afuera de la Copa del Mundo 2026 al terminar tercera en el Grupo H, con solo dos puntos conseguidos en sus tres presentaciones, en las que además de la derrota contra España sacó sendos empates frente a Arabia Saudí y Cabo Verde. "En los tres partidos fuimos superiores en varios pasajes a nuestros rivales, pero no conseguimos minimizar los detalles que necesitábamos y hoy ante España se dio un juego parejo pero ellos fueron más efectivos frente al arco y en un Mundial se necesita efectividad, algo que Uruguay no tuvo", sentenció el charrúa.