Nico Williams: "Es uno de los peores días de mi vida pero ﻿sé que Dios tiene un plan para mí"

El futbolista de la Selección española recibió una fuerte entrada por detrás del uruguayo De la Cruz ya en el tiempo añadido que le ha provocado una lesión en el aductor derecho, y ahora tiene muy complicado ayudar a España salvo que avance un par de rondas en el Mundial

Nico Williams ha vuelto a lesionarse. Cuando ya estaba viendo la luz al final del túnel y comenzaba a trabajar a gran ritmo con el objetivo de recuperar esa chispa perdida para las eliminatorias del Mundial, en los últimos minutos del Uruguay - España volvió a lesionarse, esta vez por una fuerte entrada de un rival.

Tras conocerse el parte médico, Nico Williams todavía alberga la esperanza de poder jugar en el Mundial si España logra ir avanzando de ronda pero es consciente de que lo tiene muy complicado. Por ello, el futbolista del Athletic Club ha roto su silencio en sus redes sociales para mostrarse sus sentimientos.

"Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad", comienza escribiendo Nico Williams.

"Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día", desvela el futbolista, que estaba recuperando la felicidad de sentirse sano.

"Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad, junto a recuperar la sonrisa. Porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme", explica sobre su última lesión que casi le deja sin Mundial.

Pero en Guadalajara, volvió a caer. "Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías", finaliza.

El parte médico de Nico Williams

Tras su lesión, Nico Williams fue sometido este sábado a pruebas médicas en la ciudad de concentración de la selección española, en Chattanooga, para valorar el alcance. "Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su parte médico.

El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo. "La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad", añadió la RFEF.