Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, sincero tras el Mundial con la Selección española: "Fue un poco abrumador"

El delantero, que apenas pudo jugar unos minutos a las órdenes de Luis de la Fuente en la cita mundialista, se abrió en una entrevista para los medios oficiales del club vigués

Borja Iglesias fue uno de los jugadores privilegiados que pudo disputar algunos minutos en el último Mundial con la Selección española de Luis de la Fuente. La Roja terminó saliendo campeona en una intensa final ante Argentina el pasado 19 de julio. Ya de vuelta al Celta de Vigo, donde se ha entrenado este mismo martes a las órdenes de Claudio Giráldez, el delantero atendió a los medios oficiales del club vigués en una interesante entrevista.

Borja Iglesias no escondió que el hecho de haber jugado tan poco y haber recibido tanto cariño por parte de la gente le abrumó en su 'vuelta a la realidad' después de ganar el Mundial con España: "Lo que se generó alrededor de mi persona fue un poco abrumador".

La impresión de Borja Iglesias después de recibir el cariño del público de España

Borja Iglesias no escondió que le sorprendió el cariño que le dio la gente a pesar de disputar muy pocos minutos en el Mundial con la Selección española: "Tuve la gran suerte de debutar contra Portugal y en muchos partidos me sentí cerca de participar porque estaba calentando y, al final, por situaciones del partido entras o no. Pero claro, al ser un jugador que participó tan poco, no esperaba para nada lo que sucedió después. He recibido muchísimo cariño y admiración. No tengo palabras para agradecerlo".

El cambio de chip de España en el Mundial

El jugador del Celta de Vigo apuntó a que en el seno de la Selección española se produjo un cambio de mentalidad en las semifinales después de eliminar a Francia en semifinales y ver la reacción del público en territorio español: "golpe de realidad más grande fue contra Francia. Cuando llegamos al vestuario, y después de un rato de celebración, cogimos los móviles y fue como ¡guau! Nos empezaron a llegar vídeos de nuestras ciudades y pueblos con toda la gente viendo el partido en pantallas gigantes".

Prosiguió Borja Iglesias apuntando a que en España estaba sucediendo algo más grande de lo que ellos estaban viviendo en Estados Unidos: "Estaba pasando algo más grande de lo que estábamos viviendo nosotros allí dentro. Ese momento fue el del click de decir ‘tiene que ser nuestro’. También fue volver un poco al recuerdo que teníamos de 2010 y nosotros lo vivíamos en la calle".

Borja Iglesias aún no ha digerido la victoria en el Mundial con España

El delantero del Celta de Vigo comentó que a pesar de haber pasado ya varios días desde que España ganase el Mundial, aún no ha tenido tiempo de digerirlo: "Todavía no he encontrado el momento de ponerme a repasar todo lo que pasó. Por suerte ya estoy aquí, todo pasa muy rápido, y en nada empieza la liga. Han sido muchas emociones, muchos momentos que recuerdas, ya no solo del Mundial, sino previos o muchos esfuerzos familiares para que yo tuviera la posibilidad de ser futbolista".

Borja Iglesias en la celebración de la Selección española por el Mundial

Borja Iglesias apuesta por la continuidad de Iago Aspas

Por último, cuestionado sobre la temporada que tiene por delante el Celta de Vigo y la continuidad de Iago Aspas más allá del próximo 30 de junio, Borja Iglesias declaró: "Es un reto altísimo y muy motivante. También, obviamente, por disfrutar de Iago. Aún estoy con la sensación de que igual lo podemos convencer, pero sin presión. Tiene todo el derecho a decidir, pero me encantaría que continúe todo lo que quiera porque lo veo entrenar y competir, y sigue siendo un jugador de altísimo nivel".