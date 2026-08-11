El Celta cede a Carlos Domínguez al Oviedo

El defensa no entraba en los planes principales de Claudio Giráldez y encuentra acomodo en el cuadro asturiano, después de ser pretendido por varios equipos

El Celta de Vigo ha anunciado este martes la cesión de Carlos Domínguez al Real Oviedo. Se pone así punto final a uno de los asuntos que tenía pendiente la dirección deportiva de la entidad viguesa, que era encontrarle acomodo a un futbolista que no entraba en los planes de Claudio Giráldez para la temporada. Su nombre era uno de los principales candidatos a salir del equipo celeste este verano.

El defensa contaba con varias alternativas de LaLiga Hypermotion, como el Sporting de Gijón, Real Valladolid o el Cádiz. Incluso su nombre había sido vinculado a la opción del Málaga. Finalmente será el Oviedo su destino, un equipo que descendió a Segunda la pasada temporada y que está llamado a ser uno de los candidatos a regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Carlos Domínguez, una cesión más del Celta de Vigo

La salida de Carlos Domínguez era clara desde casi que comenzó la pretemporada, dado que su rol aparecía en una escala muy secundaria para Giráldez. Ahora el defensa, que tiene aún dos años de contrato con el Celta de Vigo, buscará protagonismo y minutos en el Oviedo para intentar regresar con más fuerza a Balaídos.

La cesión de Carlos Domínguez se une a otros movimientos de esta naturaleza que ha realizado el Celta de Vigo este verano. Ya sacó a préstamo a Hugo Sotelo y Manu Sánchez al Levante, así como Carlos Dotor al Málaga, Damián Rodríguez al Cádiz y Unai Núñez al Espanyol. Movimientos con los que busca aligerar su plantilla de jugadores que no entran en los planes principales, pero de los no pierde su control total.

Carlos Domínguez, toda una vida ligada al Celta de Vigo

La relación de Carlos Domínguez con el Celta de Vigo viene de lejos, ya que se trata de un futbolista nacido de la cantera del club vigués. La propia entidad celeste, en el comunicado del anuncio de su cesión al Oviedo, recordaba que el defensa ha sumado más de 9.200 minutos entre el fútbol base y el primer equipo.

Carlos Domínguez dio el salto al primer equipo del Celta en la temporada 20/21. Sin embargo, pese a que firmó temporadas con mayor presencia, no ha terminado de encontrar la regularidad. Con todo el defensa acumula participación en 78 partidos con el cuadro celeste durante este tiempo entre las distintas competiciones oficiales.

La temporada pasada apenas disputó 13 partidos para sumar 927 minutos. Este verano, la llegada del fichaj Abdoulaye Faye y la recuperación de Carl Starfelt, complican más aún las opciones de Carlos Domínguez que marcó un gol en el amistoso de pretemporada contra el Sporting de Braga.

Carlos Domínguez se medirá al filial del Celta de Vigo

La cesión de Carlos Domínguez al Oviedo deja una curiosa circunstancia para el defensa. Así se medirá al Celta Fortuna, equipo en el que militó, dado que el segundo equipo vigués lograba este verano el ascenso de categoría de la mano de Fredi Álvarez. Un partido que será especial para el central, sobre todo el que se disputará en Balaídos.