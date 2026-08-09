Marco Garcés y la opción de Exequiel Zeballos para el Celta: "Es uno de los jugadores que estamos viendo"

El director de fútbol del club vigués reconoce que el club trabaja en la llegada de un extremo: "Es necesario un jugador arriba que nos de desequilibrio"

Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, se ha referido a la necesaria búsqueda de un extremo para el conjunto gallego y ha reconocido que Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors, es uno de los que aparece en la lista de candidatos. "Es uno de los jugadores que estamos viendo", ha dicho sobre la posibilidad del argentino.

Unas palabras que Garcés pronunciaba en Italia, concretamente en la televisión SportItalia, con motivo de la presencia del Celta de Vigo en la concentración en ese país que ha celebrado estos días. "Estamos viendo un par de nosotros. Para nosotros y para el entrenador es necesario un jugador arriba que nos de desequilibrio, habilidad en el uno contra uno, que ayude a abrir defensas cerradas", ha añadido al respeto.

También era cuestionado Garcés por cuanto de cerca podía estar la llegada de un nuevo extremo para la plantilla entrenada por Claudio Giráldez. "No sé que tan cerca puede estar. No lo sé", contestaba el director de fútbol del Celta en Italia, de donde ya ha vuelto con el equipo tras los amistosos contra el Saussolo y el Nápoles.

La situación contractual de Exequiel Zeballos

Desde hace tiempo la hoja de ruta de la dirección deportiva del Celta de Vigo señala al extremo como prioridad, después de que se hayan ido reforzando otros puestos. Para esa posición en los últimos días ha tomado fuerza el nombre de Exequiel Zeballos, quien curiosamente también es pretendido por el Nápoles, último rival de pretemporada de los vigueses con el que empataba este sábado.

Un duro competidor por un futbolista que entra en los últimos meses de su contrato con Boca Juniors. Zeballos, de 24 años, tiene firmado con la entidad argentina hasta el final del año natural. De ahí que se produzca un escenario particular que podría hacer reducir el precio de salida, a fin de que su actual propietario no se quede sin recibir nada a final de año.

La competencia del Nápoles y la tasación de Boca Juniors

Claro que la presencia del Nápoles, un equipo de Champions League, hace que no sea fácil para el Celta de Vigo sumar a Zeballos a su plantilla. El equipo italiano tiene mayor potencial económico y prestigio, aunque los vigueses también cuenta con sus armas para intentar sacara adelante la operación. Boca Junior tasa al futbolista en 6 millones de euros, una cantidad que muchos pueden considerar alta si se tiene en cuenta que en meses quedará libre.

Sin embargo, la intromisión de otros equipos como el Nápoles complica la operación. Zeballos, que hace años era considerado uno de los mayores talentos jóvenes en Argentina, quiere dar el salto a Europa. Algunas lesiones de temporada atrás ya olvidadas impidieron que la progresión de este extremo.

Todo a falta de una semana para que dé comienzo el campeonato liguero para el Celta de Vigo. El cuadro celeste arrancará el sábado 16 de agosto con el duelo que le enfrentará a Osasuna en Balaídos a partir de las 21.30 horas. Cierto es que el mercado queda abierto hasta el cambio de mes.