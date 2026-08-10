Carlos Domínguez, pretendido por Real Oviedo, Sporting de Gijón, Real Valladolid, Cádiz y Málaga, cerca de salir del Celta de Vigo

El canterano y central del cuadro vigués estaría a punto de poner rumbo a tierras asturianas para fichar por el Real Oviedo de LaLiga Hypermotion. El jugador de 25 años tenía varios equipos de Segunda e incluso Primera tras sus pasos según apuntó Ángel García de Cazurrreando. En la pretemporada celeste apenas ha contado para Claudio Giráldez

El Celta de Vigo está a escasos seis días de debutar en una temporada que se presenta ilusionante para los de Claudio Giráldez con la disputa de la Europa League. A pesar de que los encuentros oficiales vayan a empezar a llegar para el Celta de Vigo, en las oficinas de Balaídos se trabaja a destajo tanto en los fichajes como en la operación salida.

En el apartado de bajas, el Celta de Vigo y más especialmente Claudio Giráldez, parece que tienen claro que tanto Manu Fernández como Carlos Domínguez tendrán que abandonar la disciplina del equipo en busca de oportunidades lejos de Vigo. Eso sí, el Celta de Vigo sabe que lo mejor para sus intereses es que las salidas de estos jugadores se produzcan con opciones de regreso ya sea por una cesión o por una cláusula que les permita traerlo de vuelta. Este es el caso concretamente de Carlos Domínguez, el central de 25 años que según ha apuntado este viernes , tendría muy cerca su nuevo destino.

Carlos Domínguez dejará el Celta de Vigo en busca de más oportunidades en Segunda división

Carlos Domínguez estaría a punto de llegar al Real Oviedo en una operación que solo estaría a falta de la firma de los documentos correspondientes. Carlos Domínguez llegaría al Real Oviedo en calidad de cedido por lo que este tipo de movimiento cumpliría con las aspiraciones de un Celta de Vigo que tiene muchas esperanzas puestas en el central pero que ahora mismo no tiene hueco en el sistema de Claudio Giráldez.

Carlos Domínguez se podría enfrentar a sus compañeros del Celta Fortuna

La carrera de Carlos Domínguez en las últimas temporadas en el Celta de Vigo ha estado a caballo entre el primer y el segundo equipo. Fue en la 2020/21 cuando debutó en el primer equipo del Celta de Vigo con cuatro apariciones en LaLiga.

En la 2021/22 participó en ocho encuentros ligueros y además jugó con el Fortuna 18 partidos en Primera RFEF. Esta alternancia se produjo hasta que en la 2023/24 dio el salto definitivo al primer equipo del Celta de Vigo de la mano de Claudio Giráldez. Con los mayores participó en Liga en más 20 encuentros, 19 en la 2024/25 y el pasado curso no tuvo tantas oportunidades (ocho partidos).

Carlos Domínguez en la pretemporada con el Celta de Vigo

Si finalmente Carlos Domínguez termina por cerrar su sesión al Real Oviedo, se podría dar la circunstancia de que se mida al Celta Fortuna en la categoría de plata del fútbol español siempre y cuando los vigueses no incluyan en el préstamo la denominada 'cláusula del miedo' que evita que jugadores que pertenecen a un equipo y están cedidos en otro, puedan jugar con su club de origen.

Carlos Domínguez, en el radar de Segunda división y de un Primera

La posible llegada de Carlos Domínguez al Real Oviedo en calidad de cedido desde el Celta de Vigo no ha sido sencilla para el cuadro carbayón. El central contaba con interés de hasta cuatro equipos de LaLiga Hypermotion como eran: Cádiz, Real Valladolid, Sporting de Gijón y el propio Real Oviedo. Además, Carlos Domínguez también tenía tras de sí a un recién ascendido a Primera como el Málaga según informó días atrás Ángel García de Cazurreando. Por tanto, las expectativas con Carlos Domínguez son muy altas y en buena medida de que las cumpla estará ganando puntos para quedarse en el Celta de Vigo la próxima temporada.