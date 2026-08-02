La hoja de ruta del Celta con Carlos Domínguez y Manu Fernández

Los dos defensas apuntan a que podrían salir este verano mediante cesiones y buscan hacerlo a destinos que le permitan regresar al club vigués en un futuro con más fuerza

Tan importantes son las entradas como las salidas en la pretemporada y en el Celta de Vigo quedan cuestiones por resolver de futbolistas que podrían dejar la disciplina celeste. Son los casos, por ejemplo, de Manu Fernández y Carlos Domínguez, dos defensas canteranos que no han tenido demasiado protagonismo en el curso pasado y que tampoco apuntan a que lo vayan a tener en el venidero, de ahí que sean candidatos a abandonar la disciplina del club vigués.

Claro que no supone que Manu Fernández y Carlos Domínguez vayan a salir con seguridad. Los dos defensas, según el Faro de Vigo, entienden sus situaciones y no pondrán problemas para buscar destino fuera, siempre y cuando fuera beneficioso para sus intereses y que pudieran servir de palancas para regresar en un futuro más hechos y con más fuerza al Celta de Vigo.

Tanto Manu Fernández como Carlos Domínguez tienen dos años más de contrato con el Celta de Vigo

La incorporación de Abdoulaye Faye al Celta de Vigo, a la que únicamente le resta la oficialidad, complica aún más de por sí las opciones que puedan tener durante la temporada Manu Fernández y Carlos Domínguez. Los dos defensas, que no son primeras opciones para Claudio Giráldez, curiosamente tienen dos años más de contrato cada uno con el club vigués.

El Celta de Vigo ya ha ido dando salidas a otros jugadores. Las cesiones de Hugo Sotelo y Manu Sánchez al Levante, la de Damián Rodríguez al Cádiz, o la de Carlos Dotor al Málaga. Movimientos que quiere ir completando para seguir abriendo hueco en su plantilla, a fin de ir sumando elementos con los que pueda contar Claudio Giráldez en el nuevo curso.

Los números de Carlos Domínguez y Manu Fernández con el Celta de Vigo la pasada temporada

Carlos Domínguez, autor del gol del empate final en el amistoso del Celta de Vigo ante el Sporting de Braga, no tuvo demasiada continuidad la pasada temporada. Apenas disputó 13 partidos entre las distintas competiciones para sumar 927 minutos. Un panorama que pretende cambiar y que no se intuye que sea como celeste, ante la competencia que se barrunta este curso y las preferencias de Claudio Giráldez.

La llegada de Abdoulaye Faye y la recuperación de Carl Starfelt complican más también las opciones de minutos de Manu Fernández. El de Narón participó el pasado curso en 19 partidos con el Celta de Vigo entre las distintas competiciones, fueron 1.116 minutos. Un balance algo superior a su compañero pero que también señala a la salida como cedido como posible futuro inmediato.

La buena sintonía de Manu Fernández y Carlos Domínguez con el Celta de Vigo hace pensar que se encontraran destinos que concuerden con los deseos de todas las partes. No obstante no los únicos asuntos que tiene sobre la mesa el club gallego en cuanto a posibles salidas. También quedan pendientes capítulos como los de Unai Núñez y Carles Pérez, dos jugadores que regresaron a la disciplina viguesa tras diferentes cesiones.