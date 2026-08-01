Iago Aspas: cumpleaños, un hito y dos retos

El delantero del cuadro vigués, que afronta su última pretemporada, es protagonista de algunos curiosos datos de cara al curso que viene en el que colgará las botas una vez que finalice

Iago Aspas celebra este sábado su cumpleaños. El delantero del Celta de Vigo cumple 39 años en estos días en los que está viviendo su última pretemporada, dado que en su renovación anunció que en junio de 2027 colgaría las botas. Un día especial para este delantero que ha marcado una época y que es toda una leyenda en la institución viguesa.

El Celta de Vigo no se ha olvidado del cumpleaños de Iago Aspas en este 1 de agosto para un futbolista que lidera casi todos los registros históricos del club celeste, pero que también tiene algunos pequeños grandes retos en esta última campaña. Todo, además, disfrutando con su equipo en una nueva edición de la Europa League tras la última clasificación.

La felicitación del Celta de Vigo a Iago Aspas por su cumpleaños

"Otro año besando el escudo de tu vida. Tu legado es y será eterno. Feliz cumpleaños, Iago Aspas", escribía el Celta de Vigo en sus redes sociales con un mensaje que acompañaba de una fotografía de Iago Aspas siendo manteado. A partir de ahí eran numerosos los mensajes de los aficionados del equipo vigués que también respondían y felicitaban al delantero de Moaña.

Los 39 años de Iago Aspas le colocan, según recuerda La Voz de Galicia, como el futbolista de campo más veterano que afrontará la próxima temporada en estos momentos. Únicamente Matías Dituro, portero del Elche, afrontará la temporada con más edad. Como Iago Aspas es de 1987, 39 años, por tanto, pero el meta es del 5 de mayo, por el 1 de agosto de delantero del Celta de Vigo. En todo caso, el gallego es el futbolista de campo más veterano a día de hoy, a la espera de que algún fichaje pudiera superarle en LALIGA, algo improbable.

Algunos retos para Iago Aspas en su última temporada

Aunque evidentemente los retos de Iago Aspas son colectivos y pasan desde buscar una nueva clasificación para Europa, a mejorar el papel del equipo en la Copa del Rey o intentar superar lo logrado el curso pasado en la Europa League. Sin embargo, también hay cuestiones individuales para redondear ya de por sí una dilatada carrera futbolística llena de récords.

Por ejemplo el de superar la barrera de los 600 partidos con el Celta de Vigo. Iago Aspas ya es el jugador que más partidos oficiales ha disputado en la historia del club, con 572, aunque se encuentra a 28 de alcanzar esa llamativa barrera. Algo que no sería descabellado en esta última campaña con las señaladas tres competiciones por delante.

También en LALIGA puede meterse entre los 50 de la historia de la competición con más encuentros disputados. Iago Aspas suma 419 entre el Celta de Vigo y su estancia en el Sevilla y ocupa el sexagésimo primer puesto. Francisco Fernández Rodríguez, conocido como Gallego, ocupa el quincuagésimo lugar con 433. Son 14 partidos de distancia para entrar en otro selecto club para el atacante del Celta de Vigo en este último baile.