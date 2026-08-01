Marián Mouriño: "Reafirmo mi responsabilidad de trabajar sin descanso para sentar las bases de los próximos cien años del Celta"

La presidente del equipo vigués pronuncia el pregón del Cristo de la Victoria y deja algunos guiños para la entidad que preside: "Quiero agradecerte la oportunidad de presidir al Celta y al celtismo"

Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, ha pronunciado este sábado el pregón del Cristo de la Victoria y ha dejado algunos guiños relacionados con el equipo vigués que preside . "Ante ti y ante todos los presentes, reafirmo mi responsabilidad de trabajar sin descanso para sentar las bases de los próximoscien años del Celta", ha afirmado durante su intervención en un acto siempre muy especial.

Del mismo modo, Marián Mouriño se ha mostrado orgullosa de la labor que viene desempeñando en el Celta de Vigo y entiende como un honor. "Hoy, frente a todos y en voz alta, quiero agradecerte la oportunidad de presidir al Celta y al celtismo, elevándolo más allá del futbol, desde su cultura, su música, su lengua como un símbolo de identidad, que proyecta a Galicia por el mundo", ha dicho la presidenta durante el pregón, que sirve como pistoletazo de salida al Cristo de la Victoria, una de las celebraciones más emblemáticas y multitudinarias de Vigo con más de dos siglos de historia.

Mouriño se ha mostrado agradecida por el hecho de poder presidir el Celta de Vigo: "Gracias por darme valentía y luz para tomar decisiones en los momentos oscuros; y coraje para actuar con determinación. Gracias por enviarme, a través de don Luis, aquellos mensajes de aliento en los difíciles comienzos, cuando más los necesitaba. Gracias por hacerme entender, que así como la Iglesia representa la fe y devoción de su pueblo, el Celta representa el sentimiento de una comunidad entera que se une alrededor de su escudo, con la cruz de Santiago en el centro, de sus colores, celestes como el Cielo, y de su identidad Celta".

Marián Mouriño y la dimensión del Celta de Vigo más allá de lo futbolístico

La presidenta del Celta de Vigo también ha recalcado la dimensión del Celta de Vigo, más allá de lo meramente futbolístico. "Ante ti y ante todos los presentes, reafirmo mi responsabilidad de trabajar sin descanso para sentar las bases de los próximoscien años del Celta. Unas bases que van mucho más allá del fútbol. Nos comprometen, cada día, con la formación de los jóvenes canteranos y canteranas que pasan por nuestras manos soñando con llegar a ser profesionales.

Nuestra función es formarlos como futbolistas; pero nuestra obligación es ayudarlos a crecer como personas y educarlos en valores. Nos comprometen también con la inclusión. A través de programas como Celta Integra, sus jugadores y jugadoras encuentran en el fútbol un espacio más igualitario, más abierto y más feliz. Y nos comprometen con As Celtas. Permítanme decirlo también desde el orgullo de ser una de ellas: queremos ser un ejemplo para tan tas niñas y mujeres que todavía encuentran barreras en su camino; ayudarlas a convertir la ilusión en ambición y a avanzar con decisión hacia sus sueños.

Por todo esto, para mí el Celta y el celtismo son una auténtica gracia divina: una fuerza capaz de tocar y transformar la vida deuna comunidad entera", ha relatado en uno de los fragmentos de su intervención.