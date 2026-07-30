Dardo de Marian Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, al Deportivo de A Coruña: "Aún les falta"

La máxima dirigente del club celeste analizó este jueves el mercado de fichajes de los de Giráldez y de pasó dejó claro que el patrocinio de Abanca, dueño de los de Riazor, no supone ningún conflicto

En mayo de 2018, Celta de Vigo y Deportivo de A Coruña disputaron su último derbi gallego. Esta temporada, después del ascenso del Deportivo de A Coruña a LaLiga EA Sports de la mano de Antonio Hidalgo, ese derbi ante el Celta de Vigo se repetirá tanto en Balaídos como en Riazor. Este jueves, la presidenta del Celta de Vigo, que actualmente está por encima de los coruñeses a nivel deportivo, no dudó en declarar que "aún les falta" (al Deportivo) en relación a los años para pelear por el mismo objetivo.

Marian Mouriño compareció este jueves para analizar el mercado de fichajes del Celta de Vigo, hablar de los conocidos límites salariales y también disipar cualquier tipo de duda sobre un posible conflicto de intereses con uno de sus patrocinadores: Abanca. La entidad bancaria gallega es actualmente propietaria del Deportivo de A Coruña y patrocinador de los celestes.

Marian Mouriño le lanza un dardo al Deportivo de A Coruña

Marian Mouriño aclaró la relación existente con Abanca y de paso aprovechó para recordar que Celta de Vigo y Deportivo de la Coruña no luchan por los mismos objetivos por los años que les faltan a los deportivistas en Primera: "Es una empresa que nos patrocina y no creo que luchemos por los mismos objetivos, aún les falta 14 años en Primera para seguirnos, para estar luchando por los mismos objetivos. Pelearemos y será duro en Primera. Si nosotros luchamos por la permanencia, ellos también y les llevamos 15 años de ventaja".

Precisamente sobe esos 15 años en Primera, Marian Mouriño se mostró orgullosa de lo logrado por el Celta de Vigo. Los gallegos no han estado nunca tantas temporadas de manera consecutiva en Primera. "Muy bonito a nivel deportivo, 15 años en Primera y no debemos acostumbrarnos a decirlo. Sabemos que es un reto importantísimo, que es una Liga muy competida, cada vez más. Certificar la temporada más larga de la historia reciente del Celta en Primera es un reto y una responsabilidad. Nunca dejemos de valorar estos 15 años en Primera y trabajemos y marquemos siempre como primer objetivo esos 42-43 puntos, esa permanencia que nos haga disfrutar y seguir consolidando un proyecto de Primera. Pero por supuesto siempre con ambición y ganas de estar entre los 10 primeros y de vivir temporadas como esta", afirmó la presidenta del Celta de Vigo.

El momento económico del Celta de Vigo

Marian Mouriño también explicó la situación económica del Celta de Vigo. Los gallegos necesitan realizar una gran venta para cuadrar las cuentas y no terminar el ejercicio nuevamente con pérdidas. "Como todo no podía ser tan bueno, la parte negativa del balance de la temporada es esa consistencia económica, al no realizarse ninguna venta este verano. Sí que hemos realizado en el mercado de invierno ventas por más de 4 millones pero teníamos una exigencia de empezar casi con 32 millones de requisito de venta para no dar pérdidas. Al no conseguir una venta o unas ventas en este mercado cerraremos el ejercicio con pérdidas un año más. Pérdidas de un poco más de 10 millones. No vamos a vender por vender. No nos vamos a obligar a vender si el jugador y el club no estamos convencidos de que es una buena decisión para ambas partes y esa es la línea que hemos mantenido, mantener el bloque, estar tranquilos", apuntó Mouriño.

Sobre la gestión económica de su directiva, Marian Mouriño la calificó de "muy buena" al tiempo que reconoció que el estar en Europa ha ayudado. Mouriño recordó que no se volverán locos a la hora de vender para cuadrar las cuentas: "Hemos hecho una gestión económica muy buena. Los ingresos de Europa también nos han ayudado en esta gestión. Hemos decidido que preferíamos presentar unas pérdidas que estuviesen controladas por el club antes que hacer ventas que no estuviésemos convencidos por ambas partes. Pero no podemos estar mucho tiempo más dando pérdidas".

Por último confirmó que serán tres los jugadores que llegarán al Celta de Vigo además de los dos ya confirmados y contando con el central Abdoulaye Faye: "Tenemos la planificación para incorporar a tres más como ha pedido el entrenador y está trabajando Marco Garcés con la parte deportiva. Entran en el limite salarial y está todo bastante planificado".