El tercer fichaje del Celta de Vigo, a punto

El senegalés Abdoulaye Faye, de 21 años, llegará en calidad de cedido desde el Leverkusen para ocupar posiciones defensivas en el sistema de Claudio Giráldez. El pasado curso estuvo en calidad de préstamo en el Lorient francés

El Celta de Vigo está a punto de cerrar su tercer fichaje de cara a una temporada que se presenta ilusionante en Balaídos ya que los vigueses disputarán por segundo curso consecutivo competición europea. En la Europa League tratará de lucirse Abdoulaye Faye, defensa senegalés de 21 años que llega cedido desde el Leverkusen alemán. Abdoulaye Faye llegará probablemente en las próximas horas al Celta de Vigo ya que tal y como ha informado la agencia EFE, existe un principio de acuerdo entre el cuadro celeste y el Leverkusen.

Abdoulaye Faye, el tercer fichaje del Celta de Vigo

Abdoulaye Faye es un defensa zurdo por que el Leverkusen pagó el pasado verano 2,7 millones de euros al BK Häcken de Suecia. El senegalés llegó al conjunto sueco en el verano de 2023 tras militar en el Diambars de su país. A pesar de la apuesta del Leverkusen, el joven defensa de 21 años estuvo el pasado año cedido en el Lorient donde disputó 19 encuentros entre la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Abdoulaye Faye llegará al Celta de Vigo en calidad de cedido y es que el Leverkusen tiene blindado al senegalés con un contrato hasta junio de 2030. En el Celta de Vigo ocupará en principio la posición de central zurdo a las órdenes de Claudio Giráldez y que servirá para complementar a Marcos Alonso en dicha demarcación. Faye destaca por su altura y por la calidad a la hora de sacar el balón, algo que el Celta de Vigo llevaba tiempo buscando.

El fichaje trabaja a fuego lento sus fichajes

Con Abdoulaye Faye, el Celta de Vigo ya suma tres incorporaciones en lo que va de mercado de traspasos de verano ya que anteriormente había cerrado la llegada de Javi Galán para el lateral izquierdo y Aleix Febas para el centro del campo. Este pasado miércoles, Claudio Giráldez fue cuestionado por los fichajes del Celta de Vigo después del empate a dos ante el Académico Viseu de Portugal.

Abdoulaye Faye con el Leverkusen

El técnico del Celta de Vigo apuntó que los gallegos están centrados en tener una plantilla completa y que mejore la del curso anterior de cara al comienzo de temporada: "Lo importante es que lleguemos al inicio de Liga con una plantilla que nos guste a todos, que nos complete y nos mejore. Ese es el objetivo de esta planificación".

Además Giráldez confirmó una tendencia de los últimos mercados de fichajes y es que no se suelen dar operaciones 'relámpago' por lo que desde Balaídos apuestan por hacerlo bien y sin locuras: "El mercado va lento, pero es importante que no tengamos demasiada prisa, que lo que hagamos lo hagamos bien porque no queremos hacer tampoco una locura de movimientos". En teoría al Celta de Vigo solo le faltaría la llegada de un portero y la de un extremo para completar la plantilla de Claudio Giráldez.

La pretemporada del Celta de Vigo

El Celta de Vigo ya ha disputado tres de los cinco amistosos que tenía previstos para esta pretemporada. De momento los de Giráldez no han perdido tras empatar ante Braga y Académico Viseu y ganar al Sporting de Gijón por 1-0. Ahora al Celta le queda un duelo el próximo cinco de agosto ante el Sassuolo y el 8 del mismo mes ante el Nápoles de la Serie A. El club gallego arrancará la Liga el próximo 16 de agosto a partir de las 21:30 recibiendo en Balaídos a Osasuna.