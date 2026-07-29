El Celta de Vigo empata y Claudio Giráldez se moja sobre los fichajes: "El mercado va lento"

El club olívico empató en la mañana de este miércoles (2-2) ante el Académico Viseu. El preparador gallego se mostró cauto con el mercado de traspasos. "No queremos hacer tampoco una locura de movimientos

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez afrontó este miércoles su tercer encuentro de la pretemporada. Tras empatar en su estreno veraniego ante el Braga (2-2) y vencer al Sporting de Gijón por 1-0, este 29 de julio los gallegos se medían en A Fouteza al Académico Viseu de Portugal. El partido tuvo un protagonista indudable como es el atacante Hugo González, héroe del ascenso del Fortuna el pasado curso y que ya suma tres dianas en lo que va de pretemporada.

El futbolista valenciano no será jugador sub-23 la temporada 2026-27, por lo que no podrá alternar el filial con el primer equipo. Claudio Giráldez lo ha citado para hacer la pretemporada con el primer equipo, y Hugo González sigue reclamando con goles un dorsal en la primera plantilla. El atacante, al que el técnico gallego utilizó como falso nueve de inicio, ya suma tres goles en otros tantos partidos. Este mediodía, brilló en el primer tiempo, además de abrir el marcador en el minuto 9 con un gran gol.

Hugo González sigue pidiendo sitio en el Celta de Vigo

A los nueve minutos, Hugo González adelantó a los celestes con un sutil remate con el exterior para colocar el balón en la escuadra de la portería portuguesa. Después, sirvió en bandeja un tanto a Álvaro Núñez, pero Milioransa lo evitó sobre la línea. En la segunda parte, con un once completamente nuevo, el Celta pudo aumentar su ventaja en un mano a mano de Ángel Arcos y en un remate de Aspas. Y lo pagó.

El Viseu empató con un disparo de Messenguem desde la frontal. Ferran Jutglà, que apunta a la titularidad en la primera jornada ante la ausencia del mundialista Borja Iglesias, adelantó nuevamente al Celta al transformar un penalti que él mismo había forzado, pero Ferreira, también desde los once metros, evitó el triunfo gallego en el minuto 115.

Hugo González celebra el gol de este miércoles con el Celta

Claudio Giráldez analizó el mercado de fichajes del Celta de Vigo

Tras el segundo empate en tres encuentros de pretemporada, Claudio Giráldez mostró tranquilidad y en relación al mercado de fichajes apostó por no hacer locuras: "Lo importante es que lleguemos al inicio de Liga con una plantilla que nos guste a todos, que nos complete y nos mejore. Ese es el objetivo de esta planificación. El mercado va lento, pero es importante que no tengamos demasiada prisa, que lo que hagamos lo hagamos bien porque no queremos hacer tampoco una locura de movimientos".

Sobre el empate, Giráldez apuntó a ser más ambiciosos y agresivos cuando los encuentros están de cara: "El empate nos deja esa sensación de que tenemos que ser más ambiciosos, más agresivos cuando los partidos están de cara. Hemos cometido dos errores solo en el partido y nos han costado dos goles".

Las situaciones de Hugo González y Starfelt

Como es lógico, Giráldez tuvo que responder a cuestiones sobre el gran protagonista del encuentro, Hugo González. Sobre el atacante del Fortuna confesó que aún no han tomado la decisión sobre de dónde jugará: "Todavía nos quedan semanas y vamos a ver cómo sigue evolucionado. Estamos contentos con su rendimiento, pero dependerá de la confección de la plantilla y también de que él tome la decisión en ese aspecto". Además, se mostró cauto con Starfelt y la acumulación de minutos que está teniendo en la pretemporada viguesa: "Ha tenido menos vacaciones que los demás".