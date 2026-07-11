Principio de acuerdo entre el Celta de Vigo y el Levante por Hugo Sotelo

El centrocampista se marcharía como cedido al cuadro granota, aunque resta por resolver si se incluye una opción de compra

Hugo Sotelo, centrocampista del Celta de Vigo, cada vez está más cerca de jugar la temporada que viene en el Levante en calidad de cedido. Las negociaciones avanzan y entran en su recta final y todo hace indicar que su futuro inmediato estará en el club granota. El movimiento se viene gestando desde hace algunos días.

Tanto es así que, según EFE, existe un principio de acuerdo entre el Celta de Vigo y el Levante para la cesión de Hugo Sotelo al equipo valenciano. La operación podría cerrarse en las próximas horas porque solo falta concretar cpara la entidad granota en el contrato.

Alta competencia en el mediocampo del Celta de Vigo para Hugo Sotelo

La salida de Hugo Sotelo del Celta de Vigo, entre otras cuestiones, ayudaría a aligerar la plantilla del cuadro celeste que necesita deshacerse de efectivos. Tanto por el número de jugadores con los que contaría ahora Claudio Giráldez, como con la conveniencia para acometer nuevos fichajes para el equipo que nuevamente afrontará un curso en la Europa League.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:542118,542113]]

La alta competencia en el mediocampo es una de las razones que podrían facilitar la cesión de Hugo Sotelo al Levante. La recuperación de Miguel Román, que dejó atrás su lesión en el pie, la llegada de Aleix Febas, uno de los fichajes de este verano del Celta de Vigo, encarecen más los minutos en la zona. Todo sin olvidar a jugadores como Ilaix Moriba o Matías Vecino que, en principio, seguirán en el equipo adiestrado por Claudio Giráldez.

Aunque tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo, Hugo Sotelo necesita tener más regularidad y minutos a los que tuvo el pasado curso. Fueron 30 los partidos en los que participó Hugo Sotelo el pasado curso con el cuadro celeste entre todas las competiciones. Fue titular en 20 de ellos. El gallego dio dos asistencias de gol. Concretamente fueron 20 partidos de LaLiga, 16 de ellos como titular, y 7 de la Liga Europa, acumulando poco más de 1.500 minutos de juego.

Además la temporada de Hugo Sotelo, en ese sentido, fue de más a menos. La irrupción de Miguel Román le fue quitando un protagonismo en el terreno de juego que no terminó de recuperar ni con la lesión de su compañero.

El ejemplo de la cesión de la temporada pasada de Manu Sánchez

La relación entre el Celta de Vigo y el Levante es fluida y no es la primera operación de estas características que completan. Ya la pasada campaña fue cedido Manu Sánchez al club granota. Un movimiento provechoso a tenor de los minutos y partidos disputados por el lateral izquierdo. Tanto es así que los valencianos, independientemente de la operación de Hugo Sotelo, quieren nuevamente contar con el lateral izquierdo como cedido.

En cualquier caso, mientras se concreta, Hugo Sotelo ha iniciado la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez con el Celta de Vigo. Pronto podría cambiar de aires rumbo al Ciutat de Valencia.