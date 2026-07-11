El Celta de Vigo deja abierta la puerta a la salida de Borja Iglesias: "Nunca sabemos qué puede pasar"

El delantero español se encuentra en el Mundial 2026 con España, pero aprovecha este viaje para decidir su futuro, con una jugosa oferta de fichaje por el Club América de México, y el Celta de Vigo no se opondrá si quiere salir de La Liga

Borja Iglesias se encuentra con la Selección española en el Mundial, peleando por una nueva estrella y ya clasificados para la semifinal de esta competición por países, aunque sólo haya disputado un minuto de juego. Sin embargo, también está pendiente de decidir su futuro, con un gran interés desde México para llevarse al delantero del Celta de Vigo.

El equipo gallego no tiene entre sus planes la salida del 'panda', tal y como adelantó Marco Garcés, que dejó claro que no iban a facilitar la salida del jugador español, que tiene contrato con los 'celestes' hasta 2028. Sin embargo, tras el gran interés que hay desde México, ahora la presidenta del Celta, Marián Mouriño, cambia de opinión y deja abierta la puerta para una salida, aunque no es lo que les gustaría.

El Celta de Vigo abre la puerta de salida a Borja Iglesias tras el interés en México

Borja Iglesias tiene acordada una reunión en Los Ángeles para decidir su futuro, en la que el presidente del Club América, Santiago Baños, va a tratar de convencerle para fichar por el equipo mexicano presentándole un proyecto ambicioso, y seguramente también una cuantía ambiciosa. Ya avisó durante la rueda de prensa previa al partido de España que no descarta una salida del Celta, aunque tampoco lo quiso decir muy alto.

"La realidad es que soy súper feliz en el Celta, en Galicia, en mi casa. Esto del fútbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar, pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial, después en disfrutar de mis vacaciones, en volver a Vigo y luego ya veremos" explicó el delantero compostelano, que aún está valorando opciones en este mercado de fichajes. Y tras estas declaraciones, ahora es el conjunto olívico el que se pronuncia sobre su posible salida.

"Me costaría pensar que se fuera, pero en el fútbol nunca sabemos qué puede pasar, como también dijo él" ha reconocido Marián Mouriño en el actor de renovación de Fredi Álvarez como entrenador del Celta Fortuna, dejando un margen de posibilidad de que el 'panda' abandone La Liga española.

El Celta de Vigo trata de convencer a Borja Iglesias de que se quede en La Liga

A pesar de dejar las puertas abiertas a la salida del jugador, desde el Celta no quieren que Borja Iglesias firme por otro club, y tratan de convencerle para que siga compitiendo en Balaídos. "Yo lo veo feliz en el Celta, lo veo feliz en Vigo, lo veo feliz con Claudio y con nosotros" añade también la presidenta, tirando del factor emocional para recordar al delantero lo bien que está defendiendo la elástica celeste.