Insisten en fichar a Borja Iglesias y van a viajar para convencerlo

El delantero del RC Celta está en la agenda del América de México quien quiere incorporarlo justo después del Mundial 2026. La operación no está nada sencilla por las exigencias del club gallego y del propio Borja Iglesias, pero Santiago Baños, director deportivo del club mexicano, lo quiere hacer cambiar de opinión

El futuro deportivo de Borja Iglesias está en el aire desde hace varios días cuando transcendió el interés de América de México quien está por la labor de fichar al delantero del RC Celta. Lejos está de apagarse dicho interés ya que el club mexicano no se rinde a pesar de que sabe que su incorporación está altamente complicada ya que es espera que representantes de América de México se reúnan con el delantero para intentar convencerlo.

El América hará un nuevo intento para fichar a Borja Iglesias, delantero del RC Celta

América de México apuesta fuerte por el fichaje de Borja Iglesias. Tanto es así que según informa César Luis Merlo, reputado periodista que controla el mercado americano de fichajes, Santiago Baños, director deportivo del club mexicano, va a viajar en las próximas horas a Estados Unidos con la intención de reunirse con el delantero del RC Celta para presentarle el proyecto deportivo y también la propuesta económica que tiene para él.

La operación no está nada sencilla ya que el RC Celta reclama dinero por dar luz verde al traspaso de su goleador, que le ha ayudado a clasificarse en las dos últimas temporadas para competición europea, el cual además exige un salario elevado para cambiar de aires.

Y es que hay que tener en cuenta que otros de los motivos por los que el fichaje de Borja Iglesias por América está complicado es porque el delantero está en uno de los mejores momentos de su vida. Está feliz en el RC Celta y, por ahora, no se ha planteado salir. Así lo manifestó sólo hace unas semanas el propio Borja Iglesias. "Tengo un año de contrato más otro opcional y me encantaría vivirlos en el Celta y más en el momento en el que estamos, jugando competición europea, con una afición que nos apoya prácticamente incondicional, un equipo a nivel humano fantástico, un cuerpo técnico envidiable, una dirección que está haciendo las cosas de una manera increíble… Estamos viviendo un momentazo y hay que disfrutarlo".

La situación contractual de Borja Iglesias en el RC Celta

A sus 33 años, Borja Iglesias tiene contrato con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2027 si bien es cierto que el club gallego tiene la opción de prolongar la relación contractual por una temporada más si así lo estima oportuno.

El delantero, que ahora mismo está centrado en el Mundial 2026 con la Selección Española, ya dijo que dejaba en manos del RC Celta su futuro. El de Santiago es uno de los sueldos más elevados de la plantilla celeste si bien es cierto que está rendiendo acorde a esas ganancias ya que en las dos últimas temporadas ha marcado 29 goles y ha dado 6 asistencias.