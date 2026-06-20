Borja Iglesias, muy claro sobre su futuro: deja la decisión en manos del Celta

El delantero, que está concentrado actualmente con la Selección Española jugando el Mundial 2026, tiene contrato con el club gallego hasta el final de la próxima temporada. El equipo celeste puede extender de manera unilateral la vinculación laboral si así lo estima oportuno

Borja Iglesias está en uno de los mejores momentos deportivos de su carrera futbolística. A pesar de ser ya un veterano, 33 años, el goleador está brillando en un RC Celta que se ha clasificado para disputar competiciones europeas dos temporadas consecutivas. Buena parte de culpa de este éxito la ha tenido Borja Iglesias que con sus goles ha ayudado al equipo gallego quien ahora le toca decidir sobre el futuro de un Borja Iglesias que desea continuar en el RC Celta.

Borja Iglesias quiere seguir en el RC Celta

Borja Iglesias ha manifestado su deseo de quedarse en el RC Celta por mucho más tiempo. "Tengo un año de contrato más otro opcional y me encantaría vivirlos en el Celta y más en el momento en el que estamos, jugando competición europea, con una afición que nos apoya prácticamente incondicional, un equipo a nivel humano fantástico, un cuerpo técnico envidiable, una dirección que está haciendo las cosas de una manera increíble… Estamos viviendo un momentazo y hay que disfrutarlo", ha manifestado en una entrevista en EFE mientras se encuentra concentrado con la Selección Española jugando el Mundial 2026.

La realidad es que Borja Iglesias acaba contrato al final de la siguiente temporada con el RC Celta, pero el club gallego tiene una cláusula por la cual puede extender la vinculación laboral de manera unilateral si así lo considera oportuno. Derecho que aún no ha hecho efectivo, pero sobre el que se espera que tome una decisión próximamente.

Borja Iglesias se encuentra muy feliz en el RC Celta

Borja Iglesias, actualmente, se encuentra muy feliz en el RC Celta. Natural de Santiago de Compostela, el delantero está cerca de su familia, de sus amigos y de su gente, encontrando así el equilibrio personal y deportivo, demostrando que aún puede marcar muchos goles tal y como hizo en el Real Zaragoza, el RCD Espanyol o el Real Betis, algunos de sus antiguos equipos. 18 goles anotados y 3 asistencias dadas a sus compañeros refutan que Borja Iglesias está en un gran momento futbolístico.

Es por ello que Borja Iglesias ha afirmado que es muy feliz en el RC Celta y es por ello que quiere continuar por más tiempo en el club gallego en donde todo le está saliendo muy bien. "La realidad es que siempre he sido una persona con muchísimas inquietudes y me encantaría vivir muchísimas situaciones, pero desde hace tiempo entiendo que a veces no se puede o no toca. La realidad es que no he sido más feliz en mi vida que en el Celta, es el equipo de mi vida. Estoy jugando en mi casa, vivo a menos de una hora de donde compito, mis amigos vienen a verme, mi familia… Vivo con total normalidad, muy parecido a cómo vivía hace 15 años, pero siendo el Borja de ahora. Para mí es un escenario precioso. Luego el fútbol es muy cambiante. Igual yo quiero estar y ellos no, ellos quieren que esté y yo no… todo cambia muy rápido".