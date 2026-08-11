La apuesta del Celta por Exequiel Zeballos y el escenario de los tiempos

El club vigués sitúa al argentino como gran candidato para reforzar la subrayada posición de extremo y prepara una oferta con el Nápoles también pretendiendo al jugador

Una de las piezas principales que falta en el puzle del Celta de Vigo para la temporada que viene es un extremo. En la incorporación de un nuevo elemento para esa zona se afana la dirección deportiva viguesa que tiene señalado el nombre Exequiel Zeballos como uno de los principales candidatos. Los movimientos por el argentino podrían sucederse en las próximas horas.

Tanto es así que, según el periodista Fabrizio Romano, el Celta de Vigo prepara una oferta por el futbolista de 24 años de Boca Juniors. Un jugador que acaba contrato con su equipo con el año natural, es decir que podría salir gratis en enero, pero en el que también se ha interesado el Nápoles, lo que eleva la puja y la dificultad para encontrar un punto de acuerdo.

El reconocimiento de Marco Garcés sobre Exequiel Zeballos

Hace unos días el propio Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, reconocía que Exequiel Zeballos era uno de los candidatos para firmar por el Celta de Vigo. "Es uno de los jugadores que estamos viendo", respondía al ser cuestionado por el argentino y seguía de un modo genérico: "Para nosotros y para el entrenador es necesario un jugador arriba que nos de desequilibrio, habilidad en el uno contra uno, que ayude a abrir defensas cerradas".

Boca Junior tasa al jugador en unos 6 millones de euros, una cantidad que podría rebajar seguramente consciente de que al final de año podría perder a Zeballos si no lo vende ahora y no recibir nada. En esta partido de póker también aparece los tiempos del Celta de Vigo. El que señala que el equipo se estrena este sábado en la competición liguera, recibiendo a Osasuna en Balaídos, aunque también la mirada puede ir más allá y el final de mercado que llegará con septiembre.

El Nápoles y la evolución de Exequiel Zeballos

El caso es que es la apuesta del Celta en estos momentos es Exequiel Zeballos y quiere aprovechar la indecisión del Nápoles. El extremo le seduce jugar en un equipo del nivel del italiano, sin embargo el conjunto napolitano debería aligerar su plantilla para acometer nuevos fichajes. Si la maquinaria del Nápoles entra en marcha, la operación se complicará. Otra vez el tiempo, clave en este historia.

La apuesta del Celta de Vigo por Zeballos, que podría estar en una cantidad de entre 4 y 5 millones de euros, supondría firmar a un futbolista que ha llamado la atención en Argentina, pero al que también las lesiones frenaron años atrás lo que parecía una progresión más potente. Atrás han quedado los problemas físicos del extremo y ahora busca dar el salto a Europa.

El extremo, la primera pero no única tarea del Celta en el mercado

El firmar a un extremo es la tarea prioritaria que ahora se tiene entre manos el Celta de Vigo, aunque no es la única que tiene pendiente de la dirección deportiva. Muchas de ellas tienen que ver con salidas, como son los casos de Carles Pérez y Manu Fernández.

También sobre la mesa está el caso de Ilaix Moriba, apartado del equipo por indisciplina y que podría suponer una venta, así como el de Matías Vecino, cuyo futuro no que claro. Si alguno de estos dos jugadores saliera, o los dos, Claudio Giráldez necesitaría refuerzos para su mediocampo.