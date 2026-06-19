Borja Iglesias, protagonista de un surrealista momento en la concentración de España

El jugador de España y el Celta de Vigo protagonizó una curiosa imagen en el centro de entrenamiento de la Roja al no ser reconocido por los miembros de seguridad

Borja Iglesias es posiblemente uno de los jugadores más reconocibles de la selección española de Luis de la Fuente. El actual jugador del Celta de Vigo y también de España es de los que suele mojarse en público con temas que preocupan a la sociedad. Esto le ha provocado a Borja Iglesias algún que otro encontronazo en redes sociales pero el santiagués normalmente suele capearlo a la perfección.

El último 'problema' que ha tenido Borja Iglesias no ha sido por redes sociales sino en persona ya que intentando entrar en el centro de entrenamiento de la selección española de Luis de la Fuente, ha visto como una de las personas de seguridad que estaban en el acceso al recinto, no le reconocía. Esta situación ha provocado una curiosa imagen que ha sido recogida por las cámaras.

No reconocen a Borja Iglesias: "Soy jugador de la selección"

Borja Iglesias tuvo que emplear su inglés para explicarle a la persona encargada de la seguridad de la puerta del centro de entrenamiento de la selección española que era jugador de la Roja. El jugador del cuadro de Luis de la Fuente trataba de explicar que necesitaba entrar, a lo que la persona de la puerta le preguntaba "¿tienes pase o simplemente eres jugador?". Borja Iglesias respondía de forma clara y sin dudar, claro: "Sí, soy jugador". La persona encargada de seguridad, no estando totalmente segura de que le estuviesen diciendo la verdad, le preguntó al delantero su nombre y el respondió: "Borja Iglesias".

El delantero de la Selección española no fue el único que se 'presentó' ya que un aficionado, que estaba sentado al lado del acceso y entre risas, se reiteró en que la persona que estaba delante de la puerta era Borja Iglesias. Ante la problemática para entrar, Borja Iglesias sacó su teléfono móvil y llamó a (no se sabe quién) para que fuese a su rescate para poder entrar al centro de entrenamiento de la selección española.

Borja Iglesias, una posible novedad para el duelo de España ante Arabia Saudí

Borja Iglesias aún no ha debutado en lo que va de Mundial con la selección española. En el primer encuentro de España del pasado lunes 15 de junio ante Cabo Verde, Borja Iglesias presenció desde el banquillo el empate de los de Luis de la Fuente.

Mucho se ha hablado en estos días con que Borja Iglesias podría ser una de las novedades de España en el segundo choque de la Roja el próximo domingo ante Arabia Saudí. Sin partir como titular, pero si contando con minutos en el segundo tiempo de un partido en el que España se juega sus opciones de clasificación para dieciseisavos de final.