MotoGP 2026 Resultados GP República Checa | Bagnaia gana la carrera sprint del Gran Premio de República Checa, Marc Márquez 3º y Jorge Martín 5º

El certamen checo celebra su primera prueba puntuable del fin de semana con un Marc Márquez crecido y con un debate en Aprilia

¡Buenas tardes! Ya estamos preparados para narraros lo que acontece en la Sprint de este sábado en el Gran Premio de la República Checa. Un certamen donde ya se han producido una serie de sorpresas que os vamos a ir contando desde ya.

Lo primero que hay que saber es que la 'Qualy' ha deparado una parrilla de salida totalmente inesperada.

Marc Márquez se carga a Aprilia en Brno y le echa un capote a Jorge Martín

Paolo Bonora (Aprilia) tiene claro el objetivo: "Hay que sumar puntos. Y gestionar. La carrera no se gana al principio, al final". El italiano se fija en las temperaturas, casi 60 ºC en el asfalto por el calor.

Ojo que tenemos las primeras diferencias de neumáticos. Ogura, Di Giannantonio, Bagnaia, Bezzecchi y Márquez han llegado a parrilla con medio delantero y blando trasero. Moreira, Fernández, Acosta o Martín han llegado con el medio trasero.

Davide Tardozzi, sobre parar a las Aprilia: "La primera curva será muy importante, pero también la actitud de los pilotos. Tras Barcelona y Hungría, lo importante será que los pilotos tiren de cabeza, no se gana en la primera curva".

Valentino Rossi, en DAZN : "Brno es una pista fantástica, una de las más bonitas, es súper divertida. Siento indecisión con el neumático trasero, quieren usar el blando pero alguno está usando el medio. Yo montaría el medio, a ver si tengo razón".

¡El líder se va al suelo! Regalo para sus rivales. Se le atragantan los sábados a Bezzecchi.

Pecco Bagnaia no ganaba una carrera al sprint desde el GP de Malasia de 2025. Y justo al fina l se ha ido al suelo Cal Crutchlow.

Comienza la hora de la verdad en la República Checa. Llega la primera prueba puntuable del fin de semana. Y Marc Márquez tiene ganas de fiesta.

Y es que el circuito de Brno puede ser otra gran oportunidad para el vigente campeón del mundo de la categoría para certificar el inicio de su remontada en la clasificación del mundial.

Quinto en la tabla del campeonato, a 72 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el nueve veces campeón del mundo de motociclismo llega a un trazado en el que sólo en una ocasión (2014, que acabó cuarto) no ha finalizado sobre el podio en las carreras que ha disputado en ese escenario en la categoría de MotoGP, pues en 2020, no acudió al estar lesionado.

Fue en ese año 2020, la última vez que se corrió en la República Checa, hasta que la prueba centro europea regresó al calendario del campeonato del mundo en 2025, edición que volvió a ganar un Marc Márquez que ya lo había hecho anteriormente en 2013, 2017 y 2019, siendo segundo en 2015 y tercero en 2016 y 2018.

El dominio mostrado por Marc Márquez en la última prueba disputada hasta la fecha, Hungría, con victoria en la carrera 'sprint' y también en el gran premio, ya son una muestra más que válida de las condiciones físicas del piloto de Cervera, pero quizás el dato más significativo lo 'descubrió' el propio piloto en Balaton Park, al reconocer que era la primera vez en mucho tiempo que daba a sus técnicos por escrito las explicaciones pertinentes para adecuar la moto al trazado.

Los problemas con su brazo derecho, que se quedaba dormido tras un esfuerzo prolongado, parecen haber quedado en el pasado al extraerle un tornillo de su hombro que le presionaba el nervio radial.

Y Brno puede ser la certificación de esa recuperación, pues con casi dos semanas más de descanso, Marc Márquez debe llegar con unas condiciones físicas muchos mejores que las que decía tener en Balaton Park, en donde ya dejó claro a propios y extraños que nadie puede descartar su presencia en la lucha por renovar el título mundial.

Frente a él estarán los dos pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, líder del campeonato, y el español Jorge Martín, segundo en la clasificación provisional del mundial, que han demostrado contar con una de las mejores mecánicas, si no la mejor, de la categoría, aunque surjan algunos 'problemas' internos en el equipo.

El error de Jorge Martín en la salida de Hungría no 'sentó' demasiado bien a los integrantes del equipo de Noale, cuyo máximo exponente, Massimo Rivola, tendrá que 'poner paz' para focalizarse en el gran objetivo de la temporada, conseguir su primer título mundial de MotoGP.