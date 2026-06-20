Álex Márquez no puede más y se despide en Brno

El piloto de Gresini completó la 'Qualy' como pudo, pero su equipo confirmó que regresará a casa y que su fin de semana ha finalizado en tierras checas

Lo ha intentado pero no ha podido ser. Álex Márquez no ha podido con las lesiones que le dejó el Gran Premio de Catalunya. El de Cervera ha forzado para estar en Brno. Angel Charte, médico oficial de MotoGP, le dio luz verde para competir, pero su mente ha dicho basta.

El catalán ha escuchado las señales de su cuerpo y ha decidido parar para no empeorar de las fracturas que sufrió en una vértebra cervical y en la clavícula derecha. El leridano ya terminó exhausto en la jornada del viernes y, tras disputar la 'Qualy', su equipo y él han determinado que lo mejor es dar por finalizado el certamen checo.

Álex Márquez y sus sensaciones del viernes

"Mañana voy a seguir adelante. Estar encima de una MotoGP es el mejor entrenamiento desde el punto de vista muscular. Es verdad que estoy KO, pero ahora tendremos trabajo en el fisio. Es verdad que no puedo ir todas las vueltas al 100 por 100, tengo que ir gestionando bastante, pero estamos encima de la moto. Y mucho más cerca de lo que esperaba, porque esperaba estar a segundo y medio o dos. Pero al final me he encontrado bien", manifestó el catalán.

Pese a ello, Álex se marchó contento de su primera jornada en Brno: "No puedo forzar mucho la moto, pero los tiempos no han salido mal. Y hay que seguir en esta dinámica. Vuelta a vuelta, cómo me encuentre. Si me encuentro bien, a dar gas. Si me encuentro mal, a guardar. Y ya está. Y a escuchar al cuerpo. Si hay un momento en que veo que no tiene sentido seguir, y pongo en peligro mi integridad y la de los demás, diré basta. Pero por el momento me siento bien encima de la moto".

El cuerpo de Álex Márquez dice basta

A dos horas de iniciarse la carrera sprint de este sábado, Gresini ha hecho público un comunicado oficial para anunciar su retirada: "Alex Márquez, después de consultar con el equipo y el personal médico, ha decidido retirarse del resto del #CzechGP, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible".

Cabe recordar que Álex tuvo que pasar por primera vez esta temporada por la Q1. Terminó cuarto en la hoja de tiempos y no pasó el corte, por lo que le tocaría salir el 14º en la parrilla de salida. O lo que es lo mismo, desde la quinta fila.

Y ante semejante panorama y siendo realistas, iba a ser complicado para él puntuar este fin de semana y corría el riesgo de volver a caerse al estar expuesto en una zona de mucho contacto, sobre todo, al inicio de la carrera.

El doctor Angel Charte ha sido uno de los que ha participado, después de evaluarlo otra vez, en la decisión de su abandono. Según apunta Motorsport.com, el de Cervera regresará hoy mismo a casa para seguir recuperándose y volver a viajar a Assen la próxima semana para tomar parte en el GP de los Países Bajos. Eso sí, deberá conseguir un nuevo 'apto' por parte del propio Angel Charte para volver a competir.