La familia Márquez recibe la noticia más esperada

Tras el susto que se llevaron en Montmeló, donde Álex Márquez voló literalmente por los aires, el menor de los hermanos ha confirmado que viajará a la República Checa, si bien su presencia en el Gran Premio necesita todavía el visto bueno de Angel Charte, médico oficial de la competición

Buenas noticias para la familia Márquez. Los hermanos podrían volver a competir juntos en el próximo certamen de MotoGP, que se disputará este próximo fin de semana.

Y es que Álex Márquez ha pasado este martes una revisión con el doctor Samuel Antuña, su médico de confianza, y le ha dado luz verde para que pueda viajar a Brno, donde el viernes comenzará el Gran Premio de la República Checa, la novena parada del Mundial 2026.

Eso sí, no será hasta que Angel Charte le dé su visto bueno como médico oficial de la competición cuando se confirme su participación en el mismo. Dicho control deberá pasarlo el jueves al mediodía y de recibir el 'apto' podrá tomar parte del FP1 del viernes por la mañana.

Y así lo anunciaba su equipo, Gresini Racing, en sus medios oficiales: "Después de los últimos controles médicos en España, Alex Márquez volará a República Checa este fin de semana con el objetivo de ser declarado FIT. Las actualizaciones llegan este jueves directamente desde el Circuito de Brno".

¿Qué lesiones sufrió Álex Márquez?

Cabe recordar que el menor de los hermanos Márquez sufrió un tremendo accidente en el Gran Premio de Barcelona que se disputó el pasado 17 de mayo. Pedro Acosta se paró por un fallo mecánico y la moto de Álex, que iba pegada a su rueda, se estrelló contra él y salió volando por las aires en la escapatoria de la curva 10.

Los resultados de semejante caída fueron una fractura en la clavícula derecha y un impacto muy fuerte en la vértebra cervical C7. De la primera lesión se operó al día siguiente, si bien de la segunda es la que mantiene en vilo tanto al piloto como los médicos.

Los sustitutos de Álex Márquez no han tomado su testigo

Álex Márquez se ha perdido dos citas del calendario. Primero fue Michele Pirro quien le relevó en Mugello, mientras que en Hungría lo hizo Iker Lecuona. Ninguno pudo conseguir el rendimiento que suele dar Alex normalmente.

Un mes después de este accidente, todo apunta a que reaparecerá en Brno para intentar retomar el vuelo perdido en la clasificación. El vigente subcampeón del mundo de MotoGP no está brillando con la luz que sí lo hizo la temporada pasada pese a contar este curso con una moto mejor.

Se ha quedado sin sumar en Tailandia, Le Mans, Mugello y Hungría y la única nota victoriosa del de Cervera este año ha sido victoria que sumó en la sprint del GP de España. Hasta entonces, el sexto puesto logrado en Brasil era su mejor registro. Actualmente es noveno en la general del campeonato, con 67 puntos, a 113 del líder Marco Bezzecchi.

Álex Márquez imitará a su hermano

Al igual que hiciera Marc Márquez en Mugello, donde reapareció contra todo pronóstico después de someterse a dos intervenciones quirúrgicas un mes atrás, Álex Márquez parece querer demostrar que está hecho de la misma pasta que el nonacampeón del mundo.

Así, si Angel Charte no lo impide, el menor de los hermanos regresará a la pista en tierras checas un mes y tres días después de un accidente que bien le pudo costar mucho más caro.