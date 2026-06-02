Gresini toma otra difícil decisión con Álex Márquez

El equipo italiano le dio la oportunidad a Michele Pirro en Mugello, pero para Hungría han elegido a otro para que ocupe la plaza vacante del menor de los Márquez

Hace una semana Gresini confirmaba quién sería el sustituto de Álex Márquez para el Gran Premio de Italia. El equipo italiano le daba la alternativa a Michele Pirro, piloto probador de Ducati. En un principio, según comunicaban, dicha elección iba a ser para los dos certámenes que se perdería el piloto catalán.

Sin embargo, visto lo visto, en Mugello parece que no quedaron muy conformes con su rendimiento y han decidido cambiar de nuevo para Hungría. Ahora, será el español Iker Lecuona quien reemplace a su compatriota en tierras húngaras.

Dicha decisión para el Gran Premio que se disputará en el circuito de Balaton Ring supone el regreso al Mundial de un expiloto de Moto2 con Kalex y también de MotoGP de la mano de equipos de KTM y Honda, hasta que dio el salto al mundial de las motos de serie. En la actualidad piloto de Superbike con Ducati.

Cabe recordar que Álex Márquez se fracturó la clavícula y una vértebra cervical (C7) en una fuerte caída que sufrió durante la disputa del Gran Premio de Cataluña al no poder evitar el impacto contra la moto del español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuando a esta le falló la electrónica.

En cuanto salió del quirófano Gresini confirmó su ausencia para las dos siguientes citas y comenzó el casting para elegir a su sucesor. Y la primera elección no fue del todo buena, puesto que Michele Pirro terminó decimonoveno en Mugello.

Si se cumplen los plazos, el de Cervera volverá en el trazado de Brno, en la República Checa, el penúltimo fin de semana de junio.

¿Qué dice el reglamento de MotoGP sobre la sustitución de un piloto?

Cuando un piloto no pueda disputar un Gran Premio bajo las circunstancias que fueran su equipo no está en la obligación de buscarle un sustituto si está programado en los siete días después de dicho comunicado. De esta manera, cuando hay descanso, mínimo de una semana, entre certámenes, la norma dice que sí deben hacer dicho relevo.

Clasificación Mundial de pilotos MotoGP 2026 tras el GP de Italia 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) - 173 puntos

2. J. Martin (Aprilia Racing) - 156

3. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 134

4. P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 103

5. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 92

6. R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) - 87

7. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 82

8. M. Marquez (Ducati Lenovo Team) - 71

9. A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 67

10. F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 59

11. L. Marini (Honda HRC Castrol) - 46

12. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - 42

13. E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) - 39

14. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 38

15. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 37

16. J. Zarco (Castrol Honda LCR) - 34

17. D. Moreira (Pro Honda LCR) - 23

18. J. Mir (Honda HRC Castrol) - 15

19. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 9

20. M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) - 5

21. T. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 5

22. A. Fernandez (Yamaha Factory Racing) - 4

23. J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 2

24. J. Folger (Red Bull KTM Tech3) - 0

25. M. Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 0