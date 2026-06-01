Marc Márquez se resiente de su hombro tras el Gran Premio de Italia

El piloto catalán reapareció después de dos intervenciones quirúrgicas hace menos de un mes y se le vio competitivo, pero también conservador. Se marchó dolorido pero también satisfecho con sus resultados

Marc Márquez está viviendo una realidad bien distinta a la experimentada en su primera temporada como piloto oficial de Ducati. Reapareció en Mugello después de tener que pasar de nuevo por el quirófano para someterse a una doble intervención. Y, ahora, le tocará de nuevo volver a reposar hasta las próxima cita.

Lo hizo con mucho suspense, porque muchos pensaban que era imposible que estuviese para competir después de que se fracturase un dedo del pie hace menos de un mes y de que se retocase el hombro que se lesionó en Indonesia el curso pasado.

Finalmente, Ángel Charte, médico oficial de MotoGP, le dio su visto bueno y el catalán sorprendió a todos durante todo el fin de semana. No subió al podio en ninguna de las dos carreras, pero compitió como siempre y se marchó muy satisfecho de tierras italianas: "Honestamente, estoy muy contento por cómo fue el fin de semana, y superamos las expectativas".

En este mismo sentido y pese a su séptima plaza en la carrera dominical, el nonacampeón del mundo se dio un sobresaliente: "Al fin de semana le pongo un diez. Evidentemente que no me gusta terminar tan lejos del ganador. Pero es imposible ganar sin hacer antes un podio".

Marc Márquez terminó tocado tras pilotar en Mugello

Marc Márquez forzó para estar en Italia. No quería perderse una cita como la de Mugello ni quedarse sin sumar una semana más por pequeño que fuese el premio.

Sin embargo, cuando terminó la carrera dominical, el piloto español reconoció que acabó sufriendo encima de la Ducati: "En la lucha, evidentemente que me caliento, pero al final iba vencido encima de la moto. Lo primero que hay que hacer es entender la reacción de los hombros. Hoy acabé más irritado de lo normal en la cápsula del hombro, que es normal. El objetivo de la operación era mejorar desde el punto de vista del nervio".

Las dudas de Marc Márquez

Por otro lado, confesó que su presencia en Mugello estuvo en el aire hasta la semana pasa: "Tenía dudas de si venir o no, porque en este circuito cuesta mucho pilotar condicionado. Pero decidí venir y hemos pasado con nota el fin de semana".

Y para culminar su autovaloración, el catalán ha resaltado con lo que se queda de su papel en el GP de Italia: "He mostrado destellos de velocidad, aunque fuera en pequeños momentos, pero decidí salir y a darlo todo y ya luego que sea lo que fuera, como así pasó".

El duelo de Marc Márquez con Pedro Acosta en Mugello

Cuestionado por el duelo que mantuvo con Pedro Acosta en ese intento de alcanzar la cuarta plaza, Marc se rindió en elogios hacia el murciano: "Acosta es un pilotazo. La piel, si la vendo la vendo cara. Con Acosta, lo que he visto es que tengo una moto superior a la suya. Es un pilotazo, y cuando tenga una moto mejor seguro que luchará por el Mundial".

Cabe recordar que el año que viene será compañero suyo en Ducati, por lo que imágenes como las que se vieron en Mugello podrían ser vistas más de lo habitual.

Clasificación Mundial de pilotos MotoGP 2026 tras el GP de Italia 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) - 173 puntos

2. J. Martin (Aprilia Racing) - 156

3. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 134

4. P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 103

5. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 92

6. R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) - 87

7. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 82

8. M. Marquez (Ducati Lenovo Team) - 71

9. A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 67

10. F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 59

11. L. Marini (Honda HRC Castrol) - 46

12. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - 42

13. E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) - 39

14. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 38

15. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 37

16. J. Zarco (Castrol Honda LCR) - 34

17. D. Moreira (Pro Honda LCR) - 23

18. J. Mir (Honda HRC Castrol) - 15

19. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 9

20. M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) - 5

21. T. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 5

22. A. Fernandez (Yamaha Factory Racing) - 4

23. J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 2

24. J. Folger (Red Bull KTM Tech3) - 0

25. M. Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 0