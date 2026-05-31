Marc Márquez confirma su pacto en el Gran Premio de Italia

El de Cervera regresó en Mugello tras perderse el Gran Premio de Catalunya y lo hizo con mucha seguridad sobre su Ducati, si bien sólo pudo ser quinto en la Sprint. Y algunos como Diogo Moreira aprovecharon la ocasión para llevarse un recuerdo de este bajón que sufre el piloto catalán

Adelantar a Marc Márquez en un circuito debe ser como regatearse a Messi en un partido. Al menos, los más jóvenes de la parrilla de MotoGP lo ven así. El catalán es el gran referente de la mayoría de ellos y son muchos los que intentan salir en la foto con él para poder contárselo a sus hijos y/o nietos.

Y prueba de ello ha servido la carrera Sprint del Gran Premio de Italia, donde el rookie de LCR-Honda, Diogo Moreira, confesó una de las anécdotas del fin de semana. Su potente salida le permitió ganar hasta cinco posiciones y cuando tuvo la oportunidad de adelantar a Marc Márquez, no lo dudó.

Eso sí, el día de antes ya se lo había avisado: "Las salidas siempre las hago bastante bien y cuando me he visto ahí delante, he pensado que iba a probarlo, que no tenia nada que perder. Sabía que no era real, que mi pelea era entrar en el top 10, estaba claro que poco a poco me iba a ir quedando, que no era real. Pero es normal. Es la primera carrera que estoy delante y he disfrutado mucho y he aprendido mucho".

El piloto de Sao Paulo y actual campeón del mundo de Moto2 nunca había adelantando a Marc, con quien entrena haciendo motocross muy a menudo: "Se lo dije ayer a Marc. 'No sé cuando te vas a retirar, así que te tengo que meter la moto una vez en mi vida', y hoy era mi oportunidad, así que ni me lo pensé".

Marc Márquez elogia a Moreira

Al término de la prueba corta del fin de semana, Marc Márquez confesó también el buen rollo que existe entre ambos: "Durante la carrera he estado con Moreira, que está pilotando muy bien. Ayer ya me avisó, somos muy amigos, y yo le dije que hoy íbamos a estar juntos en la carrera y me dijo: 'sabes que te tengo que adelantar al menos una vez antes de que te retires, así tengo la foto', y ya la tiene. La verdad es que está pilotando la Honda que da gusto verle".

Por ahora, le está costando a Moreira acerarse al top 10, si bien en Montmeló se aprovechó de todas las caídas para conseguirlo y terminar noveno, su mejor resultado en la categoría reina hasta la fecha.

Este fin de semana ya ha logrado dar un paso más, clasificarse directamente para la Q2: "Estamos haciendo pequeños pasos y creo que de aquí en adelante iremos mejorando siempre. No me quiero marcar objetivos ni ser la primera Honda ni nada de eso, sólo estar peleando siempre en el top 10, ese es el objetivo principal, para mi y para el equipo, y sobre todo disfrutar".

Marc Márquez reconoce que no está bien

Marc se fue contento de la jornada sabatina, pero avisó que este domingo le costará luchar por el podio: "Se sufrirá, se notará el desgaste, pero voy a intentar estar encima de la moto y dar más vueltas para ir recuperando el ritmo. El objetivo es pasar el día de mañana, volver a casa, refrescarnos y luego ir a Balaton. No me gusta ser conservador, no lo he sido nunca, pero ahora toca serlo, me lo tengo que meter en la cabeza y aunque cuando bajo la visera tengo ganas de más, ahora no toca".

En este mismo sentido, reconoció que su moto no tiene ningún problema, que lo tiene él: "Para mi no es significativo ser la primera o la segunda Ducati, en la clasificación la vuelta ha sido buena, pero me he buscado la vida como hacia cinco años, el rebufo era perfecto… la moto tiene potencial, yo no le estoy pudiendo sacar todo el potencial de la moto, pero la moto tiene potencia para luchar por el Mundial".