Bezzecchi empieza mandando en Italia y Marc Márquez asustando

El italiano logró un 'pole position' en una clasificación histórica para Aprilia, que partirá con tres de sus cuatro motos en las primeras posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de Italia. Mientras, el español fue la mejor Ducati en dicha prueba y sale cuarto

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado un nuevo récord absoluto y la 'pole position' para el Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputa en el circuito de Mugello.

Bezzecchi se ha convertido en el primer y único piloto en rodar por debajo del minuto y 44 segundos en los 5.245 metros del trazado de la Toscana italiana, con un registro de 1:43.921 con el que batió la anterior plusmarca, establecida en 2025 por el español Marc Márquez en 1:44.169.

De esta forma, el actual líder del Mundial suma su undécima 'pole position' en la categoría de MotoGP. Mientras, el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien reaparece tras ser intervenido quirúrgicamente de su fractura del quinto metacarpiano del pie derecho y la extracción de un tornillo del hombro de ese mismo lado, acabó la clasificación en la cuarta posición, segunda línea de la formación de salida.

Jorge Martín logra un récord de velocidad en Mugello

Antes, en los entrenamientos libres previos, Jorge Martín consiguió el nuevo récord de velocidad máxima al rodar con su Aprilia RS-GP en 368,6 km/h. Ese hito deportivo no le eximió de protagonizar algún que otro susto en forma de 'colada' en la apurada de frenada de final de recta del Mugello.

En la primera clasificación, con una serie de 'nombres insignes' como los del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), campeón del mundo de MotoGP en 2021, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), campeón del mundo en 2020, o sus compatriotas Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) o el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) eran quienes tenían que centrar la atención por su rendimiento.

Precisamente Fernández (1:44.834) y Ogura (1:44.871) fueron los primeros referentes, aunque Acosta no estaba dispuesto a vender fácilmente su derrota y en la tercera vuelta se puso líder con 1:44.765.

En la segunda salida 'Tiburón' Acosta estuvo muy pendiente de la salida de Fernández para intentar hacer del rendimiento del madrileño su referencia, mientras el japonés Ai Ogura, más seguro de sus posibilidades, rodó en solitario.

Y no falló Raúl Fernández, que paró el cronómetro en 1:44.538 para superar en 227 milésimas de segundo a Acosta, mientras que Ogura no pudo con el registro del de KTM y se quedó en su primer intento a 106 milésimas de segundo y a 87 milésimas en el segundo.

Así, lograron el pase a la segunda clasificación Raúl Fernández y Pedro Acosta.

En ésta, en la Q2, pronto se vio como varios pilotos se ponían tras el rebufo de la Ducati de Fabio di Giannantonio, el más rápido hasta ese momento, como también lo hacían otros tras la estela de 'Pecco' Bagnaia, vencedor del 2022 al 2024 en este escenario.

Marc Márquez fue quien se 'pegó' a su compañero de equipo, pero en el primer paso por la recta de meta, Raúl Fernández se puso líder, superado segundos más tarde por Jorge Martín (1:44.284), con Marco Bezzecchi tercero, lo que situaba tres Aprilia RS-GP en los tres primeros puestos.

Los diez primeros clasificados, ya en su primera vuelta rápida, estaban en el mismo segundo, lo que dejaba clara la gran igualdad existente entre todos los contendientes, entre los que Marc Márquez era séptimo en ese primer 'time attack' y 'Pecco' Bagnaia décimo.

Marc Márquez no quiso arriesgar

En la segunda salida a pista, Marc Márquez se lo tomó con más calma y, en lugar de seguir a su compañero de equipo Bagnaia, espero a que saliese a pista Fabio di Giannantonio, por entonces en la cuarta posición como primera Ducati de la clasificación.

Pero Bagnaia cedió en su ritmo en el tercer parcial, lo que no pasó con Bezzecchi, que completó la vuelta con un espectacular 1:43.921, la primera vez que se rodaba en ese segundo, y que suponía un nuevo récord absoluto de la categoría, al batir el que estableció el año pasado Marc Márquez con 1:44.169.

Finalmente, nadie pudo con el registro de Marco Bezzecchi, que se adjudicó la 'pole position', por delante de Raúl Fernández y Jorge Martín completando la primera línea, con Marc Márquez, Fermín Aldeguer y 'Pecco' Bagnaia en la segunda, Fabio di Giannantonio, Diogo Moreira y Franco Morbidelli en la tercera y Pedro Acosta, Enea Bastianini y Alex Rins, en la cuarta.