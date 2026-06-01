Jorge Martín le declara la guerra a un Bezzecchi insuperable

El piloto español fue segundo en el Gran Premio de Italia y su compañero primero. Diecisiete puntos separan a ambos en la lucha por el Mundial y en Aprilia van a dejarles competir hasta el final

Este año sí le funciona la moto y sus sensaciones sobre ella cada vez son mejores. Por eso, Jorge Martín quiere intentar conseguir su segunda corona mundial en MotoGP. O, al menos, pelearla.

El piloto madrileño terminó segundo en el Gran Premio de Italia, por detrás de su compañero Marco Bezzecchi en una demostración más del poderío que tiene Aprilia en este 2026.

Al término de la carrera dominical, 'Martinator' se lo dejó claro tanto a su equipo como al actual líder del Mundial: "Voy a darlo todo y a luchar por el título hasta que tenga opciones; y hasta que matemáticamente pueda lo voy a luchar".

No obstante, también subrayar que no se levanta cada día con la calculadora en la mano: "Pensar en eso no me aporta nada, sólo me aporta trabajar cada día en casa, madrugar todos los días, pasarme seis o siete horas diarias entrenando y recuperando para entrenar mejor y eso me llevará a luchar por el título al final del año y lo seguiré haciendo".

De lo que sí está seguro es que tiene armas para disfrutar esta temporada: "Vamos a ser competitivos en todos los sitios. Habrá sitios en los que suframos más, sitios en los que suframos menos, pero la moto funciona, el equipo funciona, el método de trabajo funciona", dijo.

Jorge Martín deja clara su rivalidad con Bezzecchi

En un gesto completamente deportivo, comenzó su intervención mediática ensalzando el trabajo de Bezzecchi: "Lo primero que quiero es felicitar a Marco porque para ellos, los italianos, ganar en Mugello es una pasada, estaba allí en el podio y era alucinante".

Cuestionado por dicha competencia, Martín fue muy claro: "Como fábrica estamos avanzando mucho, juntarnos los dos nos esta haciendo mejores, nos esforzamos más para sacar los máximo de nosotros mismos y es lo que nos hace seguir creciendo. Somos rivales, pero somos personas también, no tiene que llevar a ninguna punto esta rivalidad, tiene que seguir como ahora, esperemos que sea así por el bien del equipo".

Eso sí, rechazó la invitación de Aprilia para celebrar el cuarto doblete de esta temporada: "Vamos a celebrar un poco en el box hoy, pero luego me voy a casa a descansar".

Y es que Jorge no quiere distracciones este curso: "En este deporte no te puedes dormir, porque te come el resto, los rivales son muy fuertes, las otras fábricas son muy fuertes, y tenemos que seguir apretando", aseguró Jorge Martín.

Jorge Martín se lleva un buen botín de Italia

El de San Sebastián de los Reyes Martín ha tenido un brillante fin de semana en Mugello, donde ha sumado 29 de los 37 puntos que se pusieron en juego. Pese a ello reconoció que ha sido conservador por un gran susto que tuvo: "He salido en modo ataque, es cierto, me ha puesto primero, me ha pasado Marco y he querido contraatacar, pero he tenido un susto en la curva 1".

En este sentido, desveló cuál era la hoja de ruta en este circuito: "La idea era atacar al final, esperaba que bajaran los neumáticos, y cuando he pasado a Pecco (vuelta 16) quería ir a por Marco, pero hoy estaba en otro nivel".