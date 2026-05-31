Manu González no falla en Moto2 y Uriarte aprovecha la baja de David Almansa en Moto3

El joven piloto español Brian Uriarte (KTM), de 17 años, ha logrado una brillante victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3, mientras que Manu González se ha impuesto en Moto2

El certamen italiano de motociclismo va tocando a su fin. El joven piloto español Brian Uriarte (KTM), de 17 años, ha logrado una brillante victoria en el Gran Premio de Italia de Moto3 disputado en el circuito de Mugello, que se fraguó con una brillante estrategia del cántabro en la última vuelta.

Uriarte esperó el momento propicio, en la bajada de la zona de Casanova Sabelli, para superar al por entonces líder, Adrián Fernández, para conseguir unos metros de ventaja que le dieron su primera victoria en el campeonato del mundo.

El español Máximo Quiles (KTM), undécimo, sigue líder del mundial de Moto3 con 145 puntos, ahora con Álvaro Carpe (KTM) segundo, también en la carrera, con 93 puntos, por los 89 del también español Adrián Fernández (Honda), que acabó cuarto la carrera toscana.

El autor de la 'pole positon' por segunda vez en su carrera deportiva, el español David Almansa (KTM), fue la primera noticia negativa de la jornada, previa a la carrera de Moto3, al ser baja por una inflamación de los ganglios con fiebre, que aunque fue tratada con antibióticos durante la noche, esta mañana ha acabado en un hospital de la localidad de Borgo di San Lorenzo, próxima al circuito de Mugello.

Así, el malasio Hakim Danish (KTM), ocupó por primera vez la 'pole position' en la formación de salida de la carrera de Moto3, en la que una vez se apagó el semáforo rojo, fue él quien comandó la carrera con una brillante salida, por delante del australiano Joel Kelso (Honda) y el español Joel Esteban (KTM).

Manu González no falla en Moto2

El español Manuel González (Kalex), líder del mundial de Moto2, ha conseguido aumentar su ventaja en la provisional del mundial al vencer de manera incuestionable el Gran Premio de Italia de la categoría, disputado en el circuito de Mugello.

'Manugas' González dominó la prueba de principio a fin para sumar su tercera victoria del año y segunda consecutiva, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Daniel Holgado (Kalex), quien logró frenar 'in extremis' al australiano Senna Agius (Kalex).

No falló Manuel González (Kalex) en la salida, en la que tomó unos metros de ventaja respecto a sus perseguidores, entre los que el checo Filip Salac (Kalex) y el español Daniel Holgado (Kalex) eran los que intentaban mantenerse tras el rebufo del líder del mundial.

En la curva seis, la carrera perdió a tres pilotos, el japonés Taiyo Furusato (Kalex) y los españoles Xavi Zurutuza (Forward) y Arón Canet (Boscoscuro), sin daños físicos para ninguno de ellos y con el segundo pidiendo rápidamente excusas a su rival y por tanto atribuyéndose la culpa en el percance.

Poco después de comenzar la segunda vuelta, en las curvas 2 y 3, un incidente entre Alonso López (Kalex) y Alex Escrig (Forward) acabó con este por los suelos.

El ritmo mostrado por el líder González en los entrenamientos se trasladó también a la carrera, en la que con la pista 'limpia' por delante, le permitió mantener el mismo para intentar romper cuanto antes el grupo de cabeza.