Así queda el Mundial de MotoGP tras el GP de Italia 2026: puntos y posiciones con Jorge Martín, Marc Márquez y Pedro Acosta

Las dos Aprilia volvieron a esperar el momento oportuno para liderar la carrera y no soltar las dos primeras plazas del podio por tercera vez en la presente temporada. Marc Márquez acabó séptimo

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se convirtió 'profeta en su tierra' al vencer el Gran Premio de Italia de MotoGP que se disputó en el circuito de Mugello.

El actual líder del Mundial le dio, por primera vez en su historia, la victoria en un trazado eminentemente de Ducati, a su fabricante Aprilia, que copó también la segunda posición con el campeón del mundo de MotoGP de 2024, el español Jorge Martín, por delante del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El italiano de Aprilia, autor de la 'pole position' esperó el momento propicio para superar a su compatriota 'Pecco' Bagnaia, hasta ese momento líder, para escaparse en solitario camino de un cuarto triunfo de la temporada que le hace más líder de la categoría.

Fue en la apurada de frenada de San Donato, al comienzo de la decimocuarta vuelta, cuando Bezzecchi decidió volver a superar a Bagnaia para evitar que su compañero de equipo Martín, que iba recortando distancias por detrás, les alcanzase, mientras Acosta intentaba adelantar a Marc Márquez y éste le devolvía siempre la acción.

Con Marco Bezzecchi en cabeza, éste incrementó el ritmo de la carrera y en apenas un par de vueltas más ya le había metido a Bagnaia, que no pudo aguantar el ataque de Jorge Martín, como tampoco Marc Márquez el de Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), por el cuarto puesto.

El orden de cabeza de carrera, hasta el final de la misma, fue este: Marco Bezzecchi, Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia, quien supo defender el tercer peldaño del podio de los ataques del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que había superado tanto a Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Pedro Acosta y Marc Márquez, que acabaron por detrás de él.

Clasificación Mundial de pilotos MotoGP 2026 tras el GP de Italia 2026

1. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) - 173 puntos

2. J. Martin (Aprilia Racing) - 156

3. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 134

4. P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 103

5. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 92

6. R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) - 87

7. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 82

8. M. Marquez (Ducati Lenovo Team) - 71

9. A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 67

10. F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 59

11. L. Marini (Honda HRC Castrol) - 46

12. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - 42

13. E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) - 39

14. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 38

15. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 37

16. J. Zarco (Castrol Honda LCR) - 34

17. D. Moreira (Pro Honda LCR) - 23

18. J. Mir (Honda HRC Castrol) - 15

19. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 9

20. M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) - 5

21. T. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 5

22. A. Fernandez (Yamaha Factory Racing) - 4

23. J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 2

24. J. Folger (Red Bull KTM Tech3) - 0

25. M. Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 0