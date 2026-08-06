El Sevilla frena la salida de Álex Costa con una elevada opción de compra y se atasca su situación

El fichaje estrella del filial para la 25/26 ha recibido numerosas llamadas de Primera RFEF que no le han convencido y su entorno afirma que las pretensiones sevillistas echaron por tierra una opción de Segunda

Fichaje estrella para el filial el verano pasado, el delantero Álex Costa se encuentra en una situación delicada tras el descenso a Segunda RFEF y terminar el curso como máximo goleador franjirrojo con cuatro dianas.

El ariete, por el que el Sevilla realizó un pequeño desembolso para llevárselo de la Ponferradina, siempre ha mantenido que no desea bajar de categoría, pues en su momento mantuvo su palabra con los nervionenses pese al intento de última hora del Barça de enrolarle en su segundo equipo bajo la promesa de que se le consideraría para dar el salto a la elite.

Sin embargo, lo máximo que consiguió, con Almeyda al frente, fue participar en algunos entrenamientos y ser convocado para cuatro partidos sin pisar el césped.

Propuestas de Segunda y Primera RFEF

Fuentes del club apuntaban semanas atrás a esta redacción que tiene contrato en vigor y que se cuenta con él para el proyecto del ascenso, aunque también se encuentran abiertos a una salida.

Desde luego, al punta madrileño no le faltan pretendientes para este curso, ya sea como traspasado o en calidad de cedido, pero de momento ninguno de los frentes abiertos han prosperado, por no cuadrarle al punta o por la postura del Sevilla.

En este sentido, como ha podido saber ESTADIO Deportivo a través de fuentes muy cercanas al futbolista, numerosos equipos de Primera RFEF han llamado a su puerta, pero las condiciones económicas no le han convencido en la mayor parte de los casos y en el resto no le sedujo el proyecto deportivo.

Su entorno señala a una opción de compra elevada por parte del club

Y es que el verdadero de deseo Álex Costa es dar un salto de división y militar en la 26/27 en la Categoría de Plata del fútbol español, pero por el momento no se ha consolidado ninguna de las opciones que le han surgido en Segunda.

Además, según el círculo del futbolista, el acercamiento más interesante y formal procedente de Segunda se encontró con una respuesta nervionense que echó por tierra las posibilidades de que se cerrara.

De este modo, dichas fuentes relatan a esta redacción que el club interesado puso sobre la mesa del Sevilla una cesión y que los de Eduardo Dato se desmarcaron con una opción de compra muy elevada, más concretamente de cinco millones, lo que provocó que se frenaran las conversaciones y se cancelara la operación cuando ya se contaba con el sí Álex Costa.

Por ende, el ariete está a la espera de propuestas interesantes mientras trabaja en pretemporada a las órdenes de Diego Galiano, que le ha dado minutos en los dos amistosos jugados hasta ahora en lo que va de pretemporada,