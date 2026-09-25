La afición nervionense se engancha al Sánchez-Pizjuán: el absentismo pasa del 14% al 5%

Asistencia creciente en 'La Bombonera', paralela al buen rendimiento del equipo, con un promedio superior a los 39.000 espectadores y un 89% de ocupación para mejorar los registros de las cuatro primeras jornadas en casa de las tres últimas campañas ligueras

El gran momento deportivo por el que atraviesa el Sevilla FC, que se ha marchado al larguísimo parón de selecciones con 13 puntos de 21 posibles, lo que se traduce en una quinta plaza en la clasificación de Primera división, ha contagiado a la siempre fiel infantería blanquirroja, que está respondiendo con creces en las cuatro primeras comparecencias en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde la asistencia ha ido 'in crescendo'. De esta forma, de los 36.777 espectadores que se congregaron ante el Rayo Vallecano se pasó a los 38.340 con el Atlético Madrid, los 39.939 ante el Valencia CF y los 41.145 contra el FC Barcelona.

La 'regla de los 14 partidos', una de las culpables

Como confirma el propio club nervionense, se trata, en conjunto, de la mejor cifra de los tres últimos años, que los organizadores achacan a la nueva 'regla de los 14 partidos', con lo que el absentismo se ha reducido de un 14% a un 5%. Se trata de una exigencia este curso de acreditar la asistencia, cesión del asiento (con al menos 48 horas de antelación) o puesta a la venta en, al menos, en ese 74% de los compromisos ligueros para no perder las bonificaciones o condiciones especiales. Los que no las tengan también han de cumplirlo para evitar el pago de la cuota de alta como un nuevo socio al sacar su abono en la temporada 27/28.

Casi el 90% de ocupación

Los 39.050 espectadores que conforman la asistencia media a 'La Bombonera' colocan al Sevilla FC como el noveno de LaLiga con mayor porcentaje de ocupación hasta la fecha, rozando el 90% (se queda, concretamente, en el 89%), sólo por detrás de los Campos de Sport de El Sardinero (del Real Racing Club de Santander), La Rosaleda (Málaga CF), Mestalla (Valencia CF), el Metropolitano (Atlético de Madrid), el Ciudad de Valencia (Levante UD), San Mamés (Athletic Club) y el Santiago Bernabéu (Real Madrid). Anoeta, el RCDE Stadium, el Coliseum y Butarque (el exilio del Rayo Vallecano), en la cola.

Y fuera de casa, a todo lo que da

Un millar de personas en San Mamés y Riazor, por encima, incluso, del número de entradas cedidas por Athletic Club y RC Deportivo de La Coruña (unas 860 en este caso), respectivamente, aprovechando que no sólo no eran partidos de Alto Riesgo, sino que los radicales de unos y otros se llevan especialmente bien, por lo que hubo representación en las zonas visitantes y en el resto de los recintos. Además, con la Aste Nagusia (Semana Grande de Bilbao) paralelamente. Poco más de la mitad, apurando el paquete disponible, estuvo en el RCDE Stadium, mientras que los tickets para el Ciudad de Valencia prácticamente ni dio tiempo de anunciarlos antes de que se agotaran.