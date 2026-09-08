Del Nido Carrasco pone fecha a las obras del Sánchez-Pizjuán y mantiene La Cartuja como alternativa: "La única solución es hacer un campo más grande"

El presidente del club hispalense, en su comparecencia en sala de prensa, ha querido hablar acerca de las obras del nuevo estadio, manteniendo el mes de junio como fecha clave y con La Cartuja como alternativa durante el proceso

El Sevilla FC se encuentra en una situación económica delicada, a pesar de las aparentes mejoras que estabilizan algo la situación. "Dije que la deuda neta del Sevilla era de 90 millones de euros y, a día de hoy, tres meses más tarde, la deuda neta del Sevilla son 60 millones de euros. Hemos mejorado en el alrededor de la neta en treinta millones", han sido las palabras de José María del Nido Carrasco en la comparecencia que se ha producido esta misma mañana. Se siguen dando pasos en busca de la regeneración económica que, por ahora, sigue encabezando el mismo Consejo de Administración.

Uno de los proyectos más deseados por los actuales mandatarios es el Nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras presentar el proyecto en 2023, se han ido dando pequeños pasos para que comience la reforma de la casa de todos los sevillistas, aunque las obras aún no han empezado a acometerse. A pesar de la situación económica, desde el club son positivos con el comienzo de estas obras que puedan dar un salto cualitativo al feudo sevillista. En la rueda de prensa de Del Nido Carrasco, que se ha producido en ese mismo escenario, varias preguntas han ido dedicadas para ello.

"El Sánchez-Pizjuán actual se ha quedado pequeño"

ESTADIO Deportivo pudo conocer el testimonio de Joaquín Pérez, uno de los socios que tuvo problemas posteriores para poder conservar su hueco en el estadio. Este es uno de los ejemplos de los muchos que, durante el pasado proceso de abonos, no han podido conseguir que puedan disfrutar de esta temporada en la casa de los sevillistas. Una de las opciones que el club potencia es la de hacerse socio rojo y, en el proceso de nuevas altas, tener una prioridad. Esto no quita que, a la hora de comenzar el proceso, este se acabe en cuestión de segundos.

"Es uno de los motivos por los que estamos trabajando en la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Este se ha quedado pequeño. Hay más de 20.000 socios, entre rojos y blancos, que quieren ser socios del Sevilla y instalamos políticas como la de cesión de abonos para que el abonado que no pueda venir al campo ceda su abono y pueda venir otro sevillista, aunque no siendo abonado, sino comprando una entrada. La única solución es hacer un campo más grande porque se siguen renovando en casi un 100% los abonados del Sevilla. O hacemos un campo más grande, o la única opción es esos asientos libres de los abonados no vienen al campo y son utilizados por sevillistas, no mediante sacarse un abono, sino sacándose una entrada", declaró.

El próximo verano, el momento clave para el comienzo de las obras

La pregunta en el sevillismo es clara. ¿Cuál es la previsión para comenzar las obras del Nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán? Del Nido Carrasco pone una fecha: junio de 2027. "Seguimos igual. El plan de ordenación ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. Se han realizado alegaciones a dicha aprobación provisional. Hemos formulado alegaciones frente a dichas alegaciones. Estamos pendientes de la aprobación definitiva y nos quedan dos pasos, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, en los que va a seguir trabajando el Consejo de Administración. A partir de ahí, la fecha era junio de 2027. Tendríamos que llevarlo a una Junta General de Accionistas para que, por mayoría de dos tercios, dicho proyecto fuese aprobado. Lo que quise decir es que habría que ver si esa ejecución se realizará por nosotros o dependiendo de cómo vaya el futuro del club", respondió.

En ESTADIO Deportivo, también hemos podido confirmar esta versión que el presidente ha arrojado. La fecha de junio de 2027 es lo esperado por parte del club, encontrándose ahora mismo el proyecto del estadio atendiendo a distintas alegaciones por parte de diferentes organizaciones y plataformas vecinales.

A pesar de las palabras de Haro, Del Nido lo tiene claro

Una de las cuestiones fundamentales es saber, en caso de que comience la obra del nuevo estadio, el lugar donde jugará el Sevilla en esos años. El Estadio de La Cartuja se antojaba como la alternativa más viable para la entidad, aunque Ángel Haro el pasado mes de diciembre no contemplaba esa posibilidad. "No sé qué expectativa tiene el Sevilla de tiempos y de obras, lo que tengo claro es que tengo un contrato con el Estadio Olímpico y tenemos tranquilidad en cuanto al contrato que tenemos suscrito (...) No sé si hay cabida en poder estar los dos equipos, lo veo complejo", declaró el mandatario verdiblanca ante los medios de comunicación.

ESTADIO Deportivo, en la rueda de prensa, ha podido preguntar sobre esta posibilidad y si el Sevilla jugará en La Cartuja cuando las obras den comienzo. "La idea que nosotros teníamos era jugar en el Estadio La Cartuja. Aún no estamos en esa situación por lo cual no hemos hecho la consulta, pero estoy convencido que la Junta de Andalucía, a un club tan grande como el Sevilla, seguro que le facilita poder hacer el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán de mucha importancia para la ciudad de Sevilla", finalizó.