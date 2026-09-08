Sangante y Vargas protagonizan una nueva sesión del Sevilla con el Valencia en la mira

El extremo suizo ha vuelto a no estar sobre el terreno de juego junto a los de García Plaza, sumándose Sangante a la lista de bajas en esta mañana de martes en la que hablará Del Nido Carrasco

El empate a uno en tierras catalanas arrojó más esperanza que desánimo en Nervión, todo hay que decirlo. El club sevillista es consciente de que, tras varias temporadas en las que bajar a Segunda División ha sido una realidad más que una posibilidad, el poder agarrarse a cualquier clavo ardiente que signifique tranquilidad puede ser la clave de la temporada. A pesar del gol en el último minuto, que evitó que el Sevilla FC consiguiese los tres puntos, en el sevillismo hay confianza al ver que los nuevos fichajes van acoplándose y que son capaces de demostrar una inmediata adaptación a lo que Luis García Plaza quiere.

El equipo ya acumula siete puntos de doce posibles, una cifra positiva que arroja un claro crecimiento al respecto de pasadas campañas, donde los comienzos eran más que complicados y con los fantasmas ya apareciendo en el horizonte. Por ahora, tanto por sensaciones como por números, la cosa puede haber cambiado y en Nervión esperan poder refrendar ese positivismo el próximo viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente a un Valencia que llega más necesitado que nunca de puntos, tras solo haber conseguido uno en las cuatro jornadas disputadas.

Sangante se suma a la lista de ausencias en la que continúa el suizo

Tras realizar recuperación a puerta cerrada el pasado lunes, en la mañana de este martes el equipo ha vuelto a entrenar bajo la atenta mirada de los medios de comunicación. En la misma, estaba la duda de si Rubén Vargas iba a aparecer sobre el terreno de juego. La pasada semana informamos, en ESTADIO Deportivo, que el suizo no se ejercita ya que persistían sus problemas en la rodilla y que estaba siguiendo un plan de recuperación específico; indicando desde el club que podría estar en los próximos días a las órdenes de García Plaza.

Sin embargo, en la sesión celebrada esta mañana, no se ha visto al extremo sobre el terreno de juego. Vargas, tras la primera jornada frente al Rayo Vallecano, no ha estado en ninguno de los encuentros de esta temporada. En la previa de los partidos frente al Athletic y el Atlético, el técnico sevillista ya explicó que no estaría en ambos, con una posible salida en el mercado de veraniego en el aire. De hecho, a excepción de algunas sesiones previas frente al conjunto del Cholo Simeone, en anteriores entrenamientos se reservó también al suizo ante su eventual traspaso.

Otra de las noticias ha estado en la ausencia de Sangante sobre el terreno de juego. El defensa francés, el pasado domingo, sufrió una de las expulsiones más discutidas de lo que va de campeonado. No es que esté contando con fortuna en sus primeras apariciones sevillistas, quedando en el recuerdo también su error frente al Rayo Vallecano que costó el primer gol en LaLiga.

Mientras que el equipo entrena, las miradas puestas en Nervión

La actualidad, en la mañana de este martes, va por otros derroteros. En la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 11:15 de la mañana, el presidente del club sevillista comparecerá en sala de prensa para dar una valoración frente a los medios de comunicación. La pasada semana, y casi en un ambiente de triunfo, fue Ignacio Navarro el que pudo transmitir sus sensaciones acerca de un mercado alocado y satisfactorio para el club de Nervión. Ahora, el turno va para el presidente de la entidad, que no hablaba ante los medios desde el pasado mes de junio.