Regreso inminente de Rubén Vargas en el Sevilla como 'fichaje' para García Plaza

El Sevilla arrancó este lunes la preparación para la cita del viernes y García Plaza confía en contar ya en estos días con el internacional helvético, mientras que Fofana se hace viral por la última jugada contra el Espanyol

Tras el agridulce empate contra el Espanyol, al dejar escapar en la última jugada la victoria con diez jugadores, el Sevilla comenzó este lunes por la tarde a preparar el partido del viernes contra el Valencia ante los pocos días que contará por la proximidad de la cita de la jornada 5.

Así, la primera sesión de semana se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y fue de recuperación, por lo que los titulares en Cornellá-El Prat trabajaron en el gimnasio y el resto del equipo se ejercitó sobre el césped.

Este martes, en el mismo escenario, a partir de las 10:00 horas, el equipo ya se entrenará con normalidad para centrarse en la puesta a punto para el importante partido ante un Valencia muy tocado en lo anímico tras un mal comienzo y la derrota abultada en casa contra el Barcelona.

García Plaza confía en contar en breve con Vargas

En esta sesión o en la siguiente, Luis García Plaza espera contar con un nuevo 'fichaje' para el equipo con la vuelta al trabajo de Rubén Vargas de cara a aumentar aún más la competencia en los costados.

Cabe recordar que el internacional helvético se perdió el partido del domingo por molestias en la rodilla, tal y como aclaró el propio club, si bien no revisten gravedad y la decisión de dejarle fuera de la lista respondió más a la precaución de no forzarlo y el deseo de que vuelva completamente recuperado para convertirse en un futbolista importante. Así lo expresó García Plaza en la rueda de prensa previa al choque en Barcelona, en el que exigió compromiso al extremo.

Solo 20 minutos en lo que va de curso

“Durante todo el verano había gente que parecía que iba a salir y se ha quedado, y al revés. Rubén tiene una molestia y hay que ver cómo evoluciona. Esas cosas de irse o no causan mucho estrés, es entendible. Si logramos recuperar su mejor versión es un jugador que tiene que ser importante para nosotros. Ojalá salga de esas molestias y que se centre con nosotros", expresó el madrileño, que confía en que en estos días se sume el futbolista suizo.

Cabe recordar que entre las negociaciones para su salida y los problemas en la articulación, Rubén Vargas solo ha disputado un partido en lo que va de curso y un total de 20 minutos y sobre el papel está llamado a desempeñar un rol destacad una vez que continúa como sevillista.

El sprint final de Fofana que se ha hecho viral

El centrocampista trabajó esta tarde con el grupo para continuar con su puesta a punto y adaptación mientras que su acción en el minuto 101 de partido se hacía viral entre los sevillistas por su galopada para frenar una última acción del Espanyol. El medio esprintó con poderío para recortar terreno, alcanzar al futbolista del Espanyol y provocar un saque de banda con el que concluyó el choque y él mismo lo celebró.