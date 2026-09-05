El Sevilla mantiene oculto a Fábio Cardoso y Rubén Vargas sigue a lo suyo

El equipo nervionense se ha ejercitado por última vez en la previa del duelo liguero ante el RCD Espanyol con las únicas ausencias del extremo suizo, lesionado otra vez, y del central portugués, que sigue buscando soluciones de última hora antes de que la ley obligue su vuelta al grupo

El Sevilla FC afrontará este domingo la cuarta jornada de LaLiga EA Sports con una visita al RCD Espanyol que llega en medio de merecidos elogios para José Ignacio Navarro, director deportivo nervionense, por su excelente trabajo en un mercado estival de fichajes en el que sólo le ha faltado ser capaz de completar el deseado traspaso del lesionado Rubén Vargas y encontrar una salida para Fábio Cardoso, el único que no se ha marchado de ese grupo de 'descartes' que han estado apartados del resto del grupo durante toda la pretemporada.

El Sevilla se entrena en la previa de la visita al Espanyol sin Vargas ni Cardoso

En la sesión matinal de este sábado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el apático extremo suizo ha seguido a lo suyo: oficialmente está lesionado por enésima vez desde su llegada a Nervión en enero de 2025 y ha vuelto a ausentarse en la última sesión previa al viaje hasta Cornellà -por problemas en una rodilla-. Sí han estado los tres recién fichados y todo apunta a que tanto Félix Correia como Lucas Stassin y Youssouf Fofana entrarán en la convocatoria de Luis García Plaza.

Al margen de la de Vargas, la única baja ha sido la de Fábio Cardoso, que se manteniene oculto. El club nervionense escogió una original manera de hacer públicos los dorsales del primer equipo en esta 26/27. Las generaciones más jóvenes ni siquiera se percatarían del guiño, pero todo aquel que se dejase las rodillas jugando a las chapas en los últimas décadas del siglo pasado sin duda sabría valorar debidamente una infografía en la que aparece sin dueño el dorsal '15' que el curso pasado fue propiedad del denostado central portugués.

La situación legal de Fábio Cardoso y las posibles soluciones para el Sevilla FC

Con contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio de 2027 y sin acuerdo alguno con el Sevilla FC para aceptar la oferta de rescisión que le presentaron -el zaguero no tiene la más mínima intención de perdonar dinero-, la entidad se mueve para intentar buscarle destino en un equipo de alguna de las ligas que mantienen abierto el mercado de fichajes: este sábado día 6 de septiembre cierra en Arabia Saudí, en Rusia lo hará el día 10, México estará vigente el plazo hasta el 11-S, en Portugal está operativo hasta el 15-S y aún quedarían otros como Emiratos Árabes o Brasil.

A Fábio Cardoso le protege el derecho a la ocupación efectiva

La normativa consultada por ESTADIO Deportivo apunta a que, si bien no hay una obligación expresa de darle una ficha federativa a un futbolista con contrato en vigor, sí podría resumirse que es el camino más corto para evitar posibles problemas legales. Por eso, el Sevilla FC el pasado curso decidió inscribir al portero Álvaro Ferllo cuando estaba en la misma situación que Cardoso. El hecho de contar con dos licencias disponibles -el '15' y el '25' no tienen dueño-, aún dibuja de manera más clara la situación.

El artículo 7.4 del Real Decreto 1006/1985 deja claro que los deportistas profesionales tienen "derecho a la ocupación efectiva" y que "no pueden ser excluidos de los entrenamientos ni de las actividades instrumentales o preparatorias para la actividad deportiva, salvo en caso de sanción o lesión". Asimismo, remarca que el deportista está obligado a realizar "la actividad deportiva para la que se le contrató" conforme a las instrucciones del club.

Dicho de otro modo, el Sevilla FC estará obligado a reintegrar a Fábio Cardoso en los entrenamientos del primer equipo pero no está forzado a tener que inscribirle en LaLiga; si bien el hecho de tener dos plazas libres 'delata' una aparente presión para que el jugador se marche y eso sí entraría en conflicto con el mencionado artículo 7.4.