Luis García Plaza desvela la intrahistoria del fichaje de Fofana y avanza: "Los tres últimos fichajes estarán en la lista ante el Espanyol"

El técnico del Sevilla repartió elogios a José Ignacio Navarro y el presidente Del Nido Carrasco, "espectaculares" en el fichaje del pivote francés, y detalló tanto su estado como el de Lucas Stassin y Félix Correia

Tras el malestar que mostró antes y después del último choque ante el Atlético de Madrid por la venta de Oso al Estrasburgo, que le dejó "en shock", tocaba conocer este viernes, una vez cerrado el mercado de fichajes, la impresión de Luis García Plaza acerca de la confección final de la plantilla tras los refuerzos a última hora de Lucas Stassin, Félix Correia y Youssouf Fofana. Todo ello, en la previa del encuentro de este próximo domingo a domicilio ante el Espanyol (21:00 horas), con el morbo añadido del primer cara a cara con Monchi, director deportivo perico.

Para empezar, su rostro al sentarse era otro, mucho más sonriente, y su actitud también, síntoma de su satisfacción, como dejó patente desde el primer minuto, alabando especialmente el trabajo realizado para hacer posible sobre la bocina con la cesión del mediocentro francés procedente del Milan.

Entre el director deportivo, el presidente y "la marca Sevilla"

"Han sido días intensos, chulos, fernéticos, son momentos de un estrés total. El lunes se cayeron cosas, luego apareció Lucas (Stassin ), y vivimos un martes increíble con la llegada de 'Fofa', porque así me ha pedido que le llame. El último día no encontrábamos un pivote que nos pudiese ayudar, pero un jugador que se iba para Francia, al Lyon, se rompe allí y se nos pone a tiro. Estoy muy contento. Darle las gracias al trabajo de José Ignacio Navarro y del presidente, que estuvieron espectaculares para mover cielo y tierra, estuvieron increíbles en una hora. Todo se juntó muy rápido y luego esta la marca Sevilla, que llama, y que el equipo lleva seis puntos y no es lo mismo que estar con cero. Ahora ya, Espanyol, Espanyol y Espanyol, a ir a tope a por ellos. Será difícil y esperamos que seamos capaces de sacarlo", explicó sobre esas últimas horas, tras haber tanteado también al mexicano Edson Álvarez y el joven madridista Jorge Cestero.

Además, el preparador madrileño echó la vista atrás y admitió que tras lograr la permanencia en el mes de mayo, tuvo un cara a cara con Del Nido Carrasco en el que le transmitió la necesidad de llevar a cabo a revolución que finalmente ha tenido lugar este verano, con hasta 11 fichajes y 16 salidas.

Una revolución que él mismo pidió y a la que no pone ningún pero

"Para analizar este mercado me debo remontar al final de la pasada campaña. Había una opción de comprar el club, me reúno con el presidente y le digo que hay que darle un cambio grande a la plantilla, que llevaba dos años sufriendo muchísimo hasta el último día. A los días me dice el 'presi' que el más indicado era José Ignacio y se ha demostrado que sí. A partir de ahí, empezamos a trabajar y estamos muy satisfechos de lo conseguido, quizás no al cien por cien, pero es imposible. Creo que le hemos cambiado la cara y a partir de ahí, a trabajar e intentar quedar lo mejor posible", insistió.

En este sentido, lo que se quedó en el tintero fue darle salida a Marcao y Fábio Cardoso, aún con mercados abiertos en el extranjero, e incorporar a un central, para lo que se sondeó a uruguayo Giménez, que finalmente recaló en el Deportivo de La Coruña. Pero aún admitiendo que siempre es posible hacer más, el entrenador blanquirrojo no quiso poner ningún pero a la planificación y cerró filas en torno a su plantilla. "Si el Madrid y el Barça siempre quieren mejorar... Pero cuando se cierran los mercados, los mejores son los que tengo. Soy un tío pasional y llevo siempre puesta la camiseta del Sevilla, defenderé a la plantilla a muerte. Ahora mismo todo el mundo está contento con el equipo y hay que exigirnos", recalcó.

Los tres últimos en llegar viajarán a Barcelona, "pero cada caso es diferente"

Por otro lado, en cuanto a la presencia de los tres últimos fichajes en su lista para medirse al Espanyol, Luis García Plaza admitió que, salvo sorpresa, todos viajarán a Barcelona, aunque dejó entrever que será difícil ver a Fofana tener sus primeros minutos. "Lo normal es que vayan, pero son tres casos diferentes. Félix estaba jugando con su equipo, Stassin también pero menos, y Fofana estaba apartado, ni siquiera estaba entrenado con el grupo. En la convocatoria estarán casi al cien por cien, otra cosa es que jueguen, porque hay jugadores que vienen haciéndolo bien. Lo normal es que alguno pueda participar a lo largo del partido, veremos", avanzó.

Félix Correia, "diferente a Oso", le obligará a cambiar sus planes

Con más opciones, por tanto, para Félix Correia, que el pasado viernes fue titular con el Lille ante el PSG en la Ligue 1, el madrileño también desveló que cambiará en algunos conceptos sus planes iniciales tras la salida de Oso, pues el portugués no responde al mismo perfil que el hispano-argentino. "El miércoles tuvimos una reunión de cuatro horas el cuerpo técnico para cambiar cosas y adaptarnos a las características de los jugadores que tenemos ahora, que son diferentes. Félix nos puede dar ese perfil de Oso de bajar abajo y meterse de quinto, pero la mayoría de las veces no lo vamos a tener. Debemos adaptarnos a esos perfiles que son diferentes para sacar rendimiento, como también pasaba con Sow o Akor Adams, que eran importantes en el equipo. Luis Enrique dice que no siempre los técnicos podemos hacer lo que queremos, sino que hay que adaptarse a los futbolistas. Tenemos variedad en la izquierda y ahora vamos a intentar cuadrarlo. Se hará y seguro que va a ir bien”, sentenció.