Félix Correia lanza un mensaje a Luis García Plaza: "Estoy preparado"

El extremo zurdo portugués se ofrece para jugar ya este próximo domingo ante el Espanyol y muestra su ilusión por esta nueva aventura en el Sevilla FC, a la cual cree que llega "en un buen momento mentalmente"

El Sevilla FC cerró el mercado de fichajes con tres incorporaciones casi de golpe. El último en llegar fue Youssouf Fofana, que ya se ha ejercitado este jueves junto a sus nuevos compañeros. Pero, además, una jornada antes lo hicieron el delantero belga Lucas Stassin y el extremo portugués Félix Correia, que se apunta ya para el encuentro de este próximo domingo ante el Espanyol en el RCDE Stadium (21: horas).

Quiere hacer "grandes cosas" en Nervión

"Estoy feliz, con muchas ganas de jugar y de entrenar, de ver a nuestra gente en nuestro estadio, muy contento de estar aquí. He entrenado ya un poco con mis compañeros, me han recibido bien. El entrenador me ha deseado suerte y que haga buen trabajo. Estoy preparado para poder jugar el domingo, ya jugué hace unos días y puedo ayudar al equipo, quiero hacer grandes cosas con este club", aseguró en una entrevista concedida a los medios oficiales del club de Nervión.

En su caso, el luso viene de jugar ya dos encuentros este mismo curso con el Lille, el último de ellos como titular ante el PSG el pasado viernes, de ahí que se ofrezca para sumar desde el primer momento. Además, sabe lo que es la presión al militar en clubes como el Manchester City o la Juventus, que apostaron fuerte por él siendo muy joven, jugando a lo largo de su carrera en países como Portugal, donde brilló con fuerza en el Gil Vicente, Francia, Italia y Países Bajos.

El estilo y la posición preferida de Félix, que es como quiere que le llamen

"Tengo experiencia pese a tener 25 años, pienso que es un momento importante para mí y al Sevilla creo que llego en un buen momento mentalmente. Soy un jugador inteligente, que lucha por la pelota, que va fuerte a los duelos y nunca se rinde, algo que es muy importante como mentalidad. Sé que es el lema del Sevilla, así que espero encajar bien aquí", comentó sobre su estilo de juego.

Además, Correia se ofreció a Luis García Plaza para poder jugar en más de una posición, aunque tiene claro cuál es su sitio predilecto, el mismo para que lo ha firmado José Ignacio Navarro como relevo de Oso. "Me gusta jugar por la izquierda, aunque también por detrás del delantero. Me gusta el fútbol de LaLiga, lo veo mucho por televisión y no sólo a Madrid y Barcelona. Vi al Sevilla en Bilbao y me gustó un montón", añadió, revelando así que ya conoce algunos detalles de su nuevo equipo.

Un mensaje a su nueva afición

Su primera oportunidad como sevillista, por tanto, podría llegar en tierras catalanas. Pero el futbolista nacido en Lisboa arde en deseo de saltar al césped de Ramón Sánchez-Pizjuán y lanza un mensaje a la afición. "Sólo lo he visto por televisión, espero verlo en dos semanas. Que nos apoyen, que vamos a luchar siempre, sin rendirnos y que vamos a ir paso a paso por cada tres puntos", señaló Félix, que es el nombre futbolístico que luce en su camiseta junto al dorsal número 20.

Los referentes de Félix Correia

Por otro lado, el nuevo jugador nervionense desveló cuáles han sido algunos de sus referentes, con uno por encima de todos. "Del fútbol actual me gusta mucho Dembelé y del de antes Robinho, Robaldinho, Zidane, Neymar... pero sobre todo Messi, es mi gran ídolo, me gusta su forma de jugar. Obviamente también Cristiano Ronaldo, con el que coincidí en la Juventus y pude aprender mucho", sentenció.