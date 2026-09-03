El recibimiento del Sevilla a Fofana en una sesión con una importante baja

El mediocentro francés completó su primera sesión de trabajo con el Sevilla FC a las órdenes de Luis García Plaza, que en en cambio no ha podido contar con Rubén Vargas por unas molestias de rodilla a tres días de visitar al Espanyol

Luis García Plaza ya dispone de su plantilla definitiva al completo, con la que deberá afrontar una temporada en la que el objetivo sigue siendo el de "no pasar apuros" y conseguir una permanencia tranquilla, como reconoció el elogiado José Ignacio Navarro en su balance del mercado. El director deportivo le ha cambiado la cara a la plantilla del Sevilla FC, con hasta 16 bajas y 11 incorporaciones, y este jueves ya se ha ejercitado junto a sus compañeros el último y sorprendente fichaje del verano, Youssouf Fofana.

Tras aterrizar ayer en el capital hispalense, el mediocentro cedido por el Milan ha sido recibido por el plantel con el habitual pasillito y ha completado su primer entrenamiento, algo que ya hicieron este pasado miércoles el delantero belga Lucas Stassin y el extremo portugués Félix Correia. Todos ellos, por tanto, tienen opciones de estrenarse en una lista de cara el encuentro del próximo domingo ante el Espanyol, a las 21:00 horas, en el el RCDE Stadium.

Para preparar dicha cita, que cuenta con el inevitable morbo del reencuentro con Monchi, ahora director deportivo de los pericos, García Plaza se ha llevado a sus hombres al Ramón Sánchez-Pizjuán. Una estrategia habitual, la de preparar los partidos en el estadio sevillista, que el madrileño ha impuesto desde su llegada y a la que recurre cada semana.

Rubén Vargas, al margen para regular cargas

Allí, la noticia, amén del estreno de Fofana, ha sido la ausencia de Rubén Vargas, quien acabó el entrenamiento del miércoles con molestias en la rodilla y realizó trabajo individual para regular cargas, como reza en el parte médico ofrecido por la entidad blanquirroja.

El internacional suizo, por tanto, no está descartado para la visita a Cataluña. Pero muchos se preguntan cuál será su reacción tras verse con un pie fuera. De hecho, tras gozar de 20 minutos en el estreno liguero ante el Rayo Vallecano, en los dos últimos choques ante Athletic y Atlético de Madrid ni siquiera fue convocado por orden del club, que buscaba evitar así una posible lesión que diese al traste con su traspaso.

Finalmente, sin embargo, el Olympiacos no llegó a los 15 millones de euros exigidos desde Nervión y tampoco fueron más allá otros intereses, como el del Bolonia italiana. Por ello, tras su revalorización en el Mundial, el extremo helvético está llamado a ser desde ahora uno de los baluartes de un Sevilla FC que ha compuesto finalmente una plantilla con 24 profesionales (entre ellos Manu Bueno, que luce el dorsal 14), más la aportaciones de canteranos como Miguel Sierra y Nico Guillén, metidos de lleno en dinámica del primer equipo.

La situación de Marcao y Fábio Cardoso

También están inscritos, aunque todavía pueden salir a ligas extranjeras con mercados abiertos, Marcao y Fábio Cardoso. De ambos, poco o nada viene informando el club. En el caso del brasileño, supuestamente ya está recuperado del edema muscular en el cuádriceps derecho que le ha impedido realizar casi toda la pretemporada y le ha mantenido fuera de las tres primeras convocatorias.

Por su parte, el central portugués ha estado todo el verano entrenándose al margen, junto al resto de descartados, si bien ya se quedó solo y es posible que sea al menos integrado en el grupo, aunque no cuente para el técnico, si no se le encuentra una salida. Sin duda, una situación incómoda, de las pocas tareas que le ha quedado por resolver a José Ignacio Navarro en un intenso mercado.