Miguel Sierra se reivindica en el Sevilla tras el 'bombazo' en el mercado con una merecida nominación

En plena resaca por el colofón sevillista en la ventana estival, el canterano emerge como protagonista con una merecida nominación por parte de LaLiga por su gran comienzo liguero

La actualidad del Sevilla la copa ahora mismo el magnífico broche al mercado que puso José Ignacio Navarro con las incorporaciones de Félix Correia, Lucas Stassin y, sobre todo, con el 'bombazo' de última hora de Fofana.

Con estos tres incorporaciones, el Sevilla ha realizado 11 llegadas que han generado ilusión en el Sevilla de cara a confirmar una plantilla competitiva en la que, no obstante, antes de la traca final, ya había un futbolista que estaba reclamando su condición de 'fichaje' clave aunque no haya aterrizado en Nervión este verano.

No en vano, en las tres primeras jornadas ligueras, en las que todavía había muchas carencias por las salidas y la necesidad de reforzar varias posiciones, ha emergido la figura del canterano Miguel Sierra, titular desde el inicio en el costado diestro y una de las grandes noticias en lo que va de curso.

Y es que el granadino, que ya debutó el curso pasado, se ha convertido en pieza principal para Luis García merced a un rendimiento destacado traducido en números, 'highlights' que han recorrido las redes sociales, como su cabalgada contra el Atlético, y mucho trabajo.

Vital en los tres primeros partidos

Así las cosas, ha sido titular en los tres primeros choques y en todos ha destacado con una participación primordial en acciones vitales que supusieron rédito para el Sevilla.

De ese modo, en la victoria contra el Rayo Vallecano permitió el empate gracias al penalti que provocó al adelantarse a Álvaro García, además de incomodar de forma constante por su verticalidad en la derecha.

En San Mamés, contra el Athletic, volvió a ser fundamental al propiciar la expulsión de Yuri en el arranque del encuentro, lo que hizo que el Sevilla jugara con uno más la mayor parte del choque y abriera el camino del triunfo.

Y por último, ante el Atlético, pese a la derrota, reactivó al Sevilla con su gol en la segunda parte y dejó solo a Peque delante de Oblak en una jugada soberbia tras arrancar desde campo propio, lo que le ha situado en el candelero.

Nominado por LaLiga para ser premiado por su mes de agosto

Tanto es así que su rendimiento en las tres jornadas iniciales, le han hecho merecedor de la nominación por parte de LaLiga al mejor futbolista sub 23 del mes de agosto, reflejo de su rol de protagonismo en la puesta en escena sevillista.

El de Granada, a sus 22 años, comparte honor con Javi Hernández, del Espanyol; Zabiri del Racing, tras sus tres goles en la última jornada; Arda Guler, del Real Madrid; y Xavi Aspar, del Barça.

El Sevilla ha instado a votar al canterano a través de sus redes sociales para que el extremo nervionense se lleve un premio que sería muy merecido y que daría ilustre a su ilusionante inicio de temporada.

Ahora mismo es intocable en los planes de Luis García Plaza y, pese a los últimos fichajes, ninguno en su posición más allá de la versatilidad de Correia, no pone en riesgo su nueva titularidad ante el Espanyol en el RCDE Stadium.