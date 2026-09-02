Traspasado tras llegar al Sevilla como fichaje estrella para el filial

El Sevilla Atlético cerró su plantilla con la salida de Álex Costa rumbo al Lugo, después de haber manejado propuestas en Segunda división. En Nervión pagaron 250.000 euros por su fichaje hace un año

El mercado de fichajes del Sevilla FC se cerró de forma frenética con las llegadas de Lucas Stassin y Félix Correia en el último día del mismo, más la traca final de la cesión de Fofana poco antes de que se echase la persiana en la sede de LaLiga. Pero, además, la jornada fue aprovechada para realizar también una última operación en el filial, el cual vio hacer las maletas a Álex Costa, su fichaje estrella del pasado verano.

Prefirió el Sevilla FC al FC Barcelona

El espigado delantero fue firmado a cambio de 250.000 euros procedente de la Ponferradina con la vitola de ser un refuerzo que claramente estaba llamado a abrirse paso hacia el primer equipo. Pese a que el FC Barcelona se metió por medio a última hora para intentar llevárselo a su filial, el madrileño apostó por el proyecto nervionense con esa esperanza de alcanzar la elite. Pero lo más que hizo durante la pasada campaña fue entrenarse en algunas sesiones a las órdenes de Matías Almeyda, siendo convocado para cuatro partidos sin llegar a debutar.

Los números de Álex Costa, al Lugo hasta 2028

Lo cierto es que su temporada resultó decepcionante. Solo anotó cuatro goles en 37 partidos y no pudo evitar el descenso de su equipo a Segunda RFEF. Eso abrió un escenario incierto sobre su futuro, pues no le han faltado ofertas durante todo el verano para seguir en Primera RFEF. Incluso manejó alguna propuesta de cesión en Segunda división que, según aseguraron a ESTADIO Deportivo desde su entorno, el Sevilla FC tumbó al exigir una opción de compra demasiado elevada, por encima de los 5 millones.

Transcurrida toda la pretemporada, en Nervión contaban ya con Álex Costa para buscar el ascenso, algo que el equipo nodriza blanquirrojo comenzará a hacer desde este próximo domingo, a las 13:00 horas, con su visita al Tamaraceite. Pero a última hora se ha optado por su traspaso al Lugo, que hizo oficial este pasado martes su compromiso hasta 2028, aunque también seguían interesados Cartagena, Ceuta y Burgos, estos dos últimos en la Categoría de Plata.

Además, se daba la circunstancia de que al tener ya 23 años (los cumplió el pasado enero), el ex canterano del Leganés y el Albacete no podía ya utilizar el filial como rampa de lanzamiento hacia el primer equipo, pues en caso de debutar ya no podría haber alternado entre ambos. Eran escasas en cualquier caso las posibilidades de que ello ocurriese, pero lo cierto es que se trata de una baja sensible para el equipo dirigido por Diego Galiano, que no ha visto llegar a otro ariete en su lugar.

Bakary Sow, traspasado al Estepona

Es más, el pasado domingo también se concretó la salida del atacante senegalés Bakary Sow, traspasado al CD Estepona, rival del Sevilla Atlético en Segunda RFEF. En su caso, no obstante, el club nervionense se guarda un porcentaje de una futura venta, agradeciendo "su trabajo en todos estos años en la cantera" y deseándole "la mejor de las suertes en esta nueva etapa", al anunciar su despedida.

"Tras destacar en categoría juvenil, disputando la UEFA Youth League entre 2022 y 2024, en esa misma 23/24 le llega la oportunidad en el Sevilla Atlético, con el que acaba disputando seis partidos esa temporada en Segunda Federación. La temporada siguiente es la última de su etapa juvenil, anotando 14 goles con el División de Honor y disputando cuatro encuentros con el primer filial en Primera Federación. La pasada temporada, en la que también compitió con el Sevilla C, disputó once partidos con el Sevilla Atlético", resumió en su comunicado el Sevilla FC sobre el primo de Ibra Sow, en dinámica del primer equipo durante esta pretemporada.

Altas y bajas en el Sevilla Atlético para la 26/27

De este modo, el Sevilla Atlético cierra el mercado con hasta 10 salidas con respecto a la pasada campaña, uniéndose a las dos mencionadas las de Alberto Flores (Granada), Collado (Águilas), Isra Domínguez (Antequera), Pablo Rivera (Alcorcón), Lulo Dasilva (Recreativo), David López (Hércules), Espiñeira (Atlético Baleares) y Juan Cortez (sin equipo). Sin contar con Miguel Sierra y Nico Guillén, promocionados al primer equipo.

En el capítulo de altas, por su parte, solo han llegado el extremo catalán Marc Scuri, del Mollerusa, y el mediocentro de origen ucraniano Viktor Chumachenko, del Gimnástic Manesa, además de Silvio Castillo, que ha llegado del Atlético Central para el Sevilla C y ha hecho la pretemporada con el primer filial. Junto a ellos, otro buen número de canteranos ha dado el salto e Iker Villar ha regresado de su cesión en el Antoniano.