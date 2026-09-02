El fichaje sorpresa de José Ignacio Navarro ya está en Sevilla: las cifras y el agónico guion de la llegada de Youssouf Fofana

El mediocentro francés, valorado en 23 millones de euros, ha aterrizado en la capital andaluza en la sobremesa de este miércoles después de protagonizar la mayor noticia del cierre del mercado de transferencias en un verano en el que sonó para potentes equipos de Europa: entre ellos, fue tanteado por el Real Betis y estuvo muy cerca del Olympique de Lyon

El undécimo y último fichaje del Sevilla FC en este recién clausurado mercado estival ya está en suelo hispalense, deseoso de ponerse cuanto antes a las órdenes de Luis García Plaza. El mediocentro defensivo Youssouf Fofana fue la sorpresa que José Ignacio Navarro regaló a los aficionados nervionenses en el último minuto del 'deadline', justo cuando las frustradas salidas de Fábio Cardoso y Marcao Teixeira, así como el intento fallido por el mexicano Edson Álvarez (West Ham), hacían que el club decidiese abortar el adiós de Manu Bueno para inscribirle en LaLiga con dorsal del primer equipo.

Las cifras económicas de la sorpresiva cesión de Fofana

El futbolista francés, de 27 años, ha aterrizado en la terminal privada de llegadas del hispalense aeropuerto de San Pablo a eso de las 15:30 horas de este miércoles. Según la información que ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Sevilla FC y AC Milan han pactado una cesión hasta el final de la presente temporada que no contempla opción de compra y por la que los nervionenses abonarán una contraprestación de un millón de euros. En cuanto al sueldo anual de Fofana, será compartido por ambas entidades a partes iguales en una operación complicadísima que se desbloqueó gracias al último servicio del canterano Carlos Álvarez.

La intrahistoria del milagroso fichaje de Fofana por el Sevilla

El Levante UD ha traspasado a Carlos Álvarez al Club América de México por unos ocho millones de euros -se habló de seis más variables en un primer término- y, de esa partida, algo más de dos millones irán a parar a las arcas del Ramón Sánchez-Pizjuán debido al 30 por ciento de los derechos del menudo mediapunta sevillano que la entidad se había reservado cuando le traspasó al club granota -terminaba contrato en 2027- por sólo un millón de euros en el verano de 2023.

Ese remanente proporcionó un margen de maniobra que JIN aprovechó para negociar a ultima hora por Fofana. El O.K. del futbolista galo y el visto bueno del AC Milan llegaron notificados a falta de sólo cinco minutos para el cierre del mercado y el jugador apareció inscrito en LaLiga sobre la bocina, con el Sevilla FC anunciando sorpresivamente su fichaje literalmente a falta de pocos segundos para que expirase el plazo.

"Había que aprovechar la oportunidad y lo pusimos todo por Fofana", explica José Ignacio Navarro

"Afrontamos las incorporaciones de Stassin y Correia y determinamos que si había oportunidades de mercado que se pusiesen a tiro había que afrontarlas. No íbamos a fichar por fichar, pero había que aprovechar los pocos recursos que tenemos. Es cierto que hubo operaciones paralelas en los últimos días y luego al final decidimos ponerlo todo por Fofana", ha explicado José Ignacio Navarro en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para hacer balance de su primer mercado como director deportivo después de muchos años trabajando como ayudante de Antonio Cordón.

Un futbolista tasado en 23 millones de euros al que seguía el Betis y varios clubes importantes de Europa

Sin duda, un meritorio golpe de efecto del neófito director deportivo blanquirrojo, que se hace con un jugador que este mismo verano había sonado para el Real Betis -Pellegrini se quedó finalmente sin el pivote que pedía-, que ha movido más de 40 millones de euros en su carrera y tiene un valor de mercado de 23 millones, según refleja la base de datos del portal especializado Transfermarkt.

Tras formarse en los escalafones inferiores del Espérance Paris (2005-2013), Red Star FC (2013/2014) y JA Drancy (2014-2017), Fofana fue reclutado por los siempre activos ojeadores del Racing Club de Estrasburgo y, tras una primera campaña a gran nivel en el filial del equipo de Alsacia, dio el salto al primer equipo. En 2020 dejó una plusvalía de 15 millones de euros con su traspaso al AS Monaco, club que en 2024 rentabilizó la progresión del pivote ingresando 26 millones con su venta al AC Milan.

Además ser tanteado este verano por el Real Betis y por la Juventus FC, el mediocentro defensivo parisino manejó propuestas de cesión del Galatasaray y de varios equipos de la adinerada Premier League inglesa. El último día de mercado, diversas informaciones le situaban muy cerca del acuerdo con el Olympique de Lyon, pero la operación se rompió de manera oportuna favoreciendo la exitosa ofensiva de José Ignacio Navarro para darle a Luis García Plaza la última pieza del puzle. Este jueves, Fofana se pondrá a las órdenes del técnico. Llega en buen estado físico tras hacer toda la pretemporada con los 'rossoneri' a pesar de que no ha tenido minutos en las dos primeras jornadas de la Serie A.