El primer servicio de Correia y Stassin en el Sevilla y las impresionantes cifras de Fofana

El extremo portugués y el delantero belga se han puesto este miércoles a las órdenes de Luis García Plaza, que espera sumar este jueves al pivote francés y que también ha recibido buenas noticias desde la enfermería con las recuperación de varios tocados para la visita de este domingo al RCD Espanyol de Monchi

Después de dos días en los que las agitadísimas últimas horas del mercado estival de fichajes lo han eclipsado absolutamente todo, la actualidad competitiva vuelve a emerger intentando recuperar su merecida cuota de protagonismo. El Sevilla FC, que antes del aplaudido maremágnum que el director deportivo José Ignacio Navarro detonó en el 'deadline', afrontará el próximo domingo su segundo partido a domicilio de la temporada 2026/2027, en Cornellà y contra el RCD Espanyol de Monchi.

Antes de este duelo de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, Luis García Plaza dispondrá de cuatro entrenamientos para enchufar a los recién llegados: el extremo Félix Correia y el delantero Lucas Stassin ya se han estrenado este miércoles en la sesión matinal que el plantel blanquirrojo ha completado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y el técnico espera con ansia la llegada del pivote defensivo Youssouf Fofana, sorpresa de ultimísima hora que llega avalado por unas estadísticas espectaculares.

Correia y Stassin, grandes protagonistas en el entrenamiento del Sevilla FC

El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este miércoles en las instalaciones de la carretera de Utrera para seguir preparando el duelo frente al RCD Espanyol y lo ha hecho con la presencia de dos de los tres nuevos fichajes cerrados por la entidad en la noche de este pasado martes. El extremo portugués Félix Correia y el delantero belga Lucas Stassin, que llegan cedidos del LOSC Lille francés y del AS Saint-Étienne, respectivamente, completaron de manera parcial su primera sesión a las órdenes de Luis García Plaza y mantuvieron su primer contacto con sus nuevos compañeros.

Buenas noticias con Robbie Ure, Juan Iglesias y Agoumé

La primera plantilla volverá a entrenarse este jueves a partir de las 10:00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y trabajará en el mismo horario en las matinales del viernes y del sábado, cuando tomará un vuelo con destino Cornellà-El Prat y se concentrará para el choque en el RCDE Stadium fijado para las 21:00 h del domingo. Este miércoles, además de los dos estrenos, Luis García Plaza ha recibido buenas noticias desde la enfermería.

Tanto Robbie Ure, aquejado de una faringitis; como Lucien Agoumé y Juan Iglesias, con diversas molestias por traumatismos se han ejercitado con el grupo sin aparentes problemas. Sigue al margen del resto el descartado Fábio Cardoso, a quien el club aún le busca salida en los mercados que todavía siguen abiertos (el de Arabia Saudí cierra el día 6) después de que el portugués no moviese nada durante el verano y se negase a negociar una rescisión amistosa del año que le queda de contrato.

Las espectaculares estadísticas de Youssouf Fofana

"El penúltimo día afrontamos las incorporaciones de Stassin y Correia y determinamos que si había oportunidades de mercado que se pusieses a tiro había que afrontarlas. No íbamos a fichar por fichar, había que aprovechar los pocos recursos que tenemos. Es cierto que hubo operaciones paralelas en los últimos días y luego al final decidimos ponerlo todo por Fofana", ha explicado este miércoles el director deportivo, José Ignacio Navarro, sobre su meritoria revolución y la sorpresa de la cesión sin opción de compra del pivote francés en el último minuto del mercado estival.

A diferencia de los préstamos de Correia y Stassin, cuyos acuerdos se cerraron el lunes y aterrizaron en la mañana del martes en la capital andaluza; el acuerdo con el AC Milan pilló a Fofana en tierras lombardas. Se espera en las próximas horas por la capital andaluza y, si todo va bien, se sumará al grupo en el próximo entrenamiento. En su caso tendrá mucho menos margen; pero más precipitado aún fue el primer desplazamiento de Giorgi Kochorashvili, que viajó a Bilbao sin ni siquiera ejercitarse una sola vez con Luis García Plaza.

La cuenta de estadísticas de Opta dibuja con números lo que puede esperar el sevillismo Youssouf Fofana, mediocentro francés con origen malí de 27 años y 185 centímetros de fibrosa musculatura. En las últimas dos temporadas que ha militado en el AC Milan, ha demostrado con creces su capacidad para abarcar campo. Entre sus 88 partidos oficiales entre todas las competiciones, ha sumado la friolera de 326 recuperaciones, 72 entradas exitosas, 31 robos de balón y 878 pases en el último tercio de campo, 82 ocasiones manifiestas generadas y 13 asistencias repartidas (más tres goles).