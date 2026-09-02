Los árbitros responden al calentón de Luis García Plaza: dan la razón al Sevilla... pero sólo a medias

El Comité Técnico de Árbitros concede la petición del técnico nervionense y analiza la jugada del penalti de Hjulmand sobre Kike Salas en la nueva edición del programa 'Tiempo de revisión'. Además, el presidente Fran Soto explica cómo se eligen esas acciones y se moja sobre el caso de Yuri

"Que saquen ahora otro vídeo diciendo que han perjudicado al Sevilla FC como hicieron el día del Athletic". De este modo, un vehemente Luis García Plaza retaba a los árbitros y mostraba su enfado después de un penalti no pitado sobre Kike Salas en el choque del pasado sábado ante el Atlético de Madrid. El CTA le ha recogido el guante. Ha sacado la acción en cuestión en su nueva entrega del programa 'Tiempo de revisión' e incluso ha reconocido un error del colegiado; pero sólo a medias. Luego su presidente, Fran Soto, ha respondido también a la polémica cómo se eligen las jugadas cada semana.

"Nos ponemos 1-3 y hay un penalti muy claro que no nos pitan. Es claro. El otro día dicen que se equivocan a favor nuestro, pues hoy se han querido equivocar en contra. No hay que montar un número ni cuando se equivocan ni cuando favorecen. Si el otro día (el CTA) sacó un vídeo diciendo que fue un error a favor nuestro, espero que ahora saquen también en vídeo que se han equivocado en contra del Sevilla", decía Luis García Plaza el pasado sábado.

"No, posible no, posible no. Di que es penalti, por favor. Es que no sé... Como han montado la que han montado con la roja del otro día, hoy es penalti. Espero que salga en el vídeo de los árbitros que es penalti. No, es que has dicho posible... Mojaros: "Es penalti. Joder, es que no digáis que es posible penalti. ¡Es penalti! Igual que el otro día dijeron los del Athletic, con todo el respeto además, que no era roja. Pues esto es penalti", insistió el entrenador sevillista tras el choque contra el Atlético.

Los árbitros aseguran que Hjulmand cometió penalti sobre Kike Salas pero Alberola Rojas y el VAR acertaron

La rectificación del CTA sólo ha sido parcial porque, por una lado, reconoce el contacto claro de Morten Hjulmand pateando la pierna de Kike Salas en su intento de despeje y juzga que es una acción "susceptible de ser sancionada con penalti". Sin embargo, por otro, asegura también que el análisis del colegiado Javier Alberola Rojas debía tener "una fuerte carga interpretativa" y concluye que el VAR, con Javier Iglesias Villanueva a los mandos, "hizo bien en no intervenir".

Ya de su por sí suena contradictorio y lo es aún más teniendo en cuenta que Kike Salas asegura que el árbitro le dijo que él no vio el contacto y que luego por el pinganillo le confirmaron que no era suficiente para ser punible. No es la primera paradoja del CTA. Ya la semana, 'Tiempo de Juego' consiguió enfadar tanto a Sevilla FC como al Athletic Club.

A los nervionenses, porque el programa de la RFEF consideraba "error manifiesto" la expulsión por roja directa de Yuri Berchiche por derribar como último hombre a Miguel Sierra cuando el marcador estaba aún 0-0 (acabó 1-3). Y a los bilbaínos, porque a pesar de admitir que debió saldarse con falta y amarilla, el Comité de Competición de la RFEF mantuvo la sanción de un partido al lateral vasco, que no pudo jugar en duelo intersemanal ante el FC Barcelona.

Las jugadas polémicas que analiza el CTA son enviadas por LaLiga y elegidas por la IA

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, concedió esta pasada madrugada una entrevista a Onda Cero en la que fue preguntado por estas primeras polémicas de la temporada y aprovechó para responder al entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, a quien le parecía muy 'curioso' que sacasen un vídeo asegurando que el equipo de Nervión había sido beneficiado ante el Athletic y justo al siguiente partido le quitasen lo que supuestamente le habían dado de más. En este sentido, el jefe de los colegiados españoles ha querido dejar claro que las acciones polémicas las elige un programa de Inteligencia Artificial.

"Las personas que elegían las jugadas para el 'Tiempo de revisión' nos comentaron su intención de dejarlo por las presiones que recibían. Estuvimos a punto de dejar el de emitir 'Tiempo de revisión' en las últimas jornadas de la pasada temporada pero creímos que debíamos seguir", ha asegurado, sobre un nivel de crítica que considera del todo sobredimensionado y antes de explicar el 'modus operandi' habitual.

"Pusimos tres condicionantes para la elección de jugadas: que sean controvertidas; que sean didácticas, es decir, que se tengan que explicar; y que no afecten siempre a los mismos clubes. A partir de ahí LaLiga es la que nos manda, aplicando la IA, las jugadas de cada jornada", ha explicado Fran Soto.

Fran Soto entiende la frustración del Athletic por la sanción a Yuri tras una expulsión errónea

"Tenemos que ir con los nuevos tiempos, con la modernidad; la IA está ahí, La Liga tuvo esa idea y a nosotros nos pareció bien", ha añadido el presidente del CTA, antes de entrar también en ofrecer explicaciones al Athletic Club sobre los motivos por los que se mantuvo el castigo a Yuri Berchiche a pesar de reconocer que estuvo mal expulsado en el duelo ante el Sevilla FC.

"Entiendo la frustración pero, aunque se reconozca un error como fue la expulsión de Yuri, no se puede quitar la sanción. Es un tema jurídico, de comités; pero podemos trabajar sobre eso en el futuro", argumentó, aludiendo a la plena independencia de los jueces deportivos aunque abriéndose a estudiar todo tipo de mejoras.