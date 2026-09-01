El décimo fichaje del Sevilla ya luce de blanquirrojo: fuerte apuesta por Lucas Stassin

El delantero belga ya aparece como inscrito en LaLiga y se pondrá a las órdenes de Luis García Plaza con carácter inmediato

En una situación económica tan compleja como la que vive el Sevilla FC, sin duda resulta bastante llamativo que asuma el pago de más de dos millones de euros por una cesión. En este sentido, el hecho de que el AS Saint-Éttiene haya impuesto una opción de compra de 25 millones de euros también demuestra que las expectativas van a estar altas con Lucas Stassin, un delantero centro de gran potencial que ha demostrado ser capaz de rendir muy alto pero que hasta ahora no ha logrado encontrar una regularidad. La buscará en el trampolín del club de Nervión, que ha hecho oficial su contratación a primera hora de la noche de este 1 de septiembre.

Stassin, que llegó en el mediodía de este martes al aeropuerto de San Pablo en compañía de Félix Correia, ha pasado con éxito el preceptivo reconocimiento médico, ha firmado su contrato hasta final de temporada e incluso ha aparecido como inscrito en LaLiga antes de que el Sevilla FC confirmase esta fuerte apuesta.

El atacante belga ha sido anunciado como jugador blanquirrojo poco menos de una hora después de que se oficializase el fichaje del extremo portugués prestado por el LOSC Lille. Han sido el noveno y el décimo refuerzo. De momento, el undécimo -el pivote defensivo- se ha complicado muchísimo y habrá que esperar para ver si para aquí la cuenta o hay 'guinda' de última hora.

La Jupiler Pro League y la Ligue 1 conocen bien la pegada de Lucas Stassin

"El Sevilla FC y el AS de Saint-Éttiene han alcanzado un acuerdo para la cesión, con opción de compra, de Lucas Frédéric Stassin. Nacido en la localidad belga de Braine-le-Comte el 29 de noviembre de 2004, Stassin se formó en las categorías inferiores del RSC Anderlecht, con cuyo filial irrumpió en la Segunda división belga en la 2022/2023 anotando 15 goles en 29 partidos", ha explicado la entidad de Eduardo Dato en un comunicado.

"Pese a contar con solo 17 años, esto le permitió debutar con el primer equipo en un partido liguero ante el Brujas en octubre de 2022. Acabaría la temporada con tres actuaciones ligueras y dos en la UEFA Conference League. La temporada siguiente sale traspasado al KVC Westerlo de la Primera división belga, con el que marca 9 goles y da tres asistencias en 27 partidos. Ya en la 2024/25 arranca con dos goles y tres asistencias en cinco partidos, pero antes del cierre del mercado sale al AS Saint-Éttiene de la Ligue 1 francesa", añade el escrito.

En su estreno en el campeonato galo suma 29 partidos oficiales, con 12 goles y cinco asistencias, pero no sirven para evitar el descenso del ASSE. Se quedó en la pasada 25/26 en Ligue 2 y lo ha jugado casi todo: 35 partidos, 11 goles y 9 asistencias que ayudaron a su equipo a llegar a la final del 'play-off' de ascenso ante el OGC Niza. Este curso ha jugado otros dos partidos. "Internacional con Bélgica en todas las categorías desde la sub 15 hasta la sub 21, en el parón de marzo de 2026 fue citado por primera vez con la selección absoluta dirigida por Rudi García y debutó en un amistoso ante México en Chicago", finaliza el Sevilla FC.