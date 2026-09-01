José María Giménez encuentra acomodo finalmente en LaLiga: cedido a un ambicioso proyecto

El Deportivo se convierte en el gran protagonista del último día de mercado con las incorporaciones del uruguayo y de Marc Casadó, dos operaciones de enorme calado para un recién ascendido que está construyendo una plantilla con ambiciosas pretensiones

El Deportivo de La Coruña ha llegado a un principio de acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar a José María Giménez en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026/2027. El central uruguayo cambiará el Metropolitano por Riazor después de más de una década defendiendo la camiseta rojiblanca.

La operación está más que apalabrada entre ambas entidades, aunque todavía queda pendiente el visto bueno definitivo del propio futbolista y la correspondiente documentación. Si no surge ningún contratiempo de última hora, Giménez se convertirá en una de las grandes incorporaciones del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo.

El acuerdo contempla una cesión por una temporada y, según fuentes cercanas a la negociación citadas por EFE, el Atlético asumirá una parte importante de la ficha del internacional uruguayo. Esta fórmula permite al Deportivo incorporar experiencia y jerarquía sin tener que afrontar en solitario el elevado salario del defensor.

Trece años como rojiblanco

Giménez aterrizó en Madrid en 2013, procedente del Danubio uruguayo y, desde entonces, ha construido toda su carrera europea en el Atlético de Madrid. Su debut oficial tuvo lugar el 14 de septiembre de aquel año ante el Almería, dando comienzo a una trayectoria que le ha llevado a convertirse en uno de los pesos pesados del vestuario colchonero.

A lo largo de estas trece temporadas ha disputado 370 partidos oficiales con el Atlético de Madrid, 260 de ellos en LaLiga. Durante buena parte de su etapa fue una pieza fundamental para Diego Pablo Simeone, aunque las continuas lesiones han terminado condicionando su protagonismo en las últimas campañas.

En este inicio de curso tampoco ha contado para Simeone. Ha participado en dos de las tres jornadas disputadas, entrando en los minutos finales de los encuentros frente al Villarreal y el Sevilla. Era evidente que su etapa en el equipo rojiblanco estaba tocando a su fin ya que la puerta de salida estaba más que abierta desde el comienzo del mercado, en principio en busca de una salida temporal que le seguirá dando la oportunidad de seguir viviendo en España.

Experiencia para una defensa muy joven

La llegada del internacional uruguayo responde a una necesidad muy concreta del Deportivo. El cuadro gallego ha comenzado el campeonato apostando por una pareja de centrales extremadamente joven, formada por Lucas Noubi y Bright Ede.

Ambos fueron titulares en el encuentro ante el Valencia y apenas suman 21 y 19 años, respectivamente. Giménez, a sus 31 años, aportará precisamente aquello que necesita una zaga con tanto potencial: experiencia, liderazgo y conocimiento de la máxima categoría.

Su recorrido en el fútbol de élite y su experiencia internacional permitirán además al Deportivo contar con una referencia para acompañar el crecimiento de sus jóvenes defensores durante una temporada en la que el objetivo será consolidarse en Primera.

Casadó, la otra gran operación del Dépor

La llegada de Giménez no será la única sorpresa del Deportivo en el cierre del mercado. El club coruñés también tiene ya cerrado el desembarco de Marc Casadó, que llegaría cedido por el FC Barcelona.

El centrocampista, que está próximo a cumplir 23 años, participó la pasada temporada en 24 partidos de Liga con el conjunto azulgrana, pero este curso ha sido uno de los descartes de Flick, por lo que ha estudiado numerosas opciones y se ha decantado finalmente por la propuesta gallega. Según informa el diario Sport, la operación está cerrada. En La Coruña tendrá la posibilidad de volver a sentirse importante con muchos minutos y asumir un papel protagonista dentro del proyecto de Hidalgo.

Así, el Deportivo conseguiría cerrar dos operaciones de enorme valor en las últimas horas del mercado, incorporando a un futbolista experimentado para la defensa y a otro joven pero ya contrastado para la medular.

Un mercado con aspiraciones

Las dos cesiones encajan dentro de una ventana de fichajes especialmente ambiciosa para el Deportivo después de su regreso a Primera División. El conjunto gallego ha apostado por reforzar prácticamente todas sus líneas y ha incorporado nombres como Aubameyang -su fichaje estrella-, junto a jugadores de renombre como Leo Román y Angeliño, además de jóvenes como Bright Ede, Gijselhart o Jensen.

El objetivo pasa por disponer de una plantilla competitiva y evitar que el regreso a la élite sea un simple paso fugaz. La llegada de Giménez y Casadó, si se completan definitivamente ambas operaciones, sería el último golpe de efecto de un Deportivo que ha decidido mirar mucho más allá de la permanencia.

Para hacer hueco a las nuevas incorporaciones, la entidad coruñesa también trabaja contrarreloj en varias salidas. Tras la marcha de Charlie Patiño al Bochum, el club busca resolver los futuros de José Ángel, Barcia y Arnau Comas, mientras también se estudian otras operaciones pendientes.