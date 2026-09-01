Jonathan David ya es oficialmente del Atlético: La 'Juve' libera una millonada y hay opción de compra

El delantero canadiense ya es nuevo jugador rojiblanco tras cerrar su llegada desde el conjunto italiano en calidad de cedido; el club colchonero podrá adquirir al jugador en propiedad en el verano de 2027 por 25 millones de euros; una de las grandes oportunidades del mercado si cuaja su rendimiento

El Atlético de Madrid ya tiene a su nuevo delantero. Jonathan David es oficialmente nuevo jugador rojiblanco después de que el club madrileño y la Juventus hayan cerrado su cesión hasta el final de la presente temporada. El acuerdo incluye una opción de compra de 25 millones de euros, una cantidad que el conjunto italiano podrá ingresar en cuatro ejercicios financieros si el Atlético decide hacerse con sus derechos de manera definitiva.

La operación se ha cerrado en el tramo final del mercado y supone una apuesta importante de Diego Simeone para reforzar una delantera que necesitaba más alternativas. El internacional canadiense llega con el objetivo de recuperar en Madrid la versión que ofreció durante sus cinco temporadas en el Lille.

Ahí radica precisamente uno de los grandes atractivos de esta operación. La Juventus pagó cero euros por su traspaso al llegar como agente libre en 2025, aunque el club italiano sí contabilizó 12,5 millones de euros en costes accesorios asociados a su incorporación, que debía abonar en tres ejercicios.

Una salida que alivia a la Juventus

La aventura de Jonathan David en Turín no ha salido como esperaba la Juventus. El delantero firmó un contrato hasta junio de 2030, pero su primera temporada estuvo muy lejos de los registros que había conseguido en Francia.

El canadiense terminó el curso 2025/2026 con ocho goles en 47 partidos, una producción muy inferior a la que había acostumbrado a ofrecer en el Lille. Allí marcó 109 tantos en 232 encuentros -el segundo máximo goleador de Francia solo por detrás de un tal Kylian Mbappé-, y fue pieza fundamental en el equipo que conquistó la Ligue 1 en la temporada 2020/2021.

Aterriza ahora en Madrid con la intención de recuperar al futbolista que dominó en Francia. Antes había pasado por el Gante, donde explotó como goleador, y posteriormente se convirtió en el máximo goleador histórico de Canadá. Ahora, con 26 años, afronta el reto de relanzar su carrera en LaLiga.

Su salida supone un importante alivio económico para la Juventus. Jonathan David figura entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla italiana, con un salario bruto estimado de 11,1 millones de euros por temporada, según los datos salariales disponibles del curso 2026/2027.

El canadiense tenía todavía cuatro años de contrato por delante, por lo que una cesión permite al conjunto turinés reducir el impacto de una ficha elevada mientras busca recuperar parte de la inversión realizada alrededor del jugador.

El Atlético asume parte de una ficha millonaria

El movimiento también tiene una lectura económica para el Atlético. El conjunto rojiblanco se hace cargo de algo más de la mitad del salario del atacante, mientras que la Juventus continúa asumiendo el resto de una ficha que ronda los once millones brutos anuales.

La fórmula permite a los colchoneros incorporar a un delantero de primer nivel sin afrontar ahora un traspaso elevado. Si Jonathan David recupera su mejor versión, podrán ejecutar el derecho de compra por 25 millones, una cifra especialmente atractiva teniendo en cuenta los antecedentes del futbolista. El pago, además, estaría estructurado en cuatro ejercicios financieros, según confirmó oficialmente la Juventus.

Un delantero para acompañar a Julián Álvarez

Simeone incorpora así un ariete diferente para su ataque. David puede actuar como referente ofensivo, pero también destaca por su movilidad, capacidad para asociarse y facilidad para caer a diferentes zonas del frente de ataque.

Como ya está confirmado, su llegada no implica la salida de Julián Álvarez. El argentino continuará en el Atlético y será una de las grandes referencias ofensivas del equipo, mientras que Alexander Sorloth permanece también en la plantilla pese a los cantos de sirena de otros clubes durante el mercado estival.

El canadiense se convierte, por tanto, en una alternativa más para el técnico argentino, que también cuenta con jugadores como Ademola Lookman, Álex Baena o Arnau Ortiz para completar las opciones ofensivas.