Acuerdo cerrado con Jonathan David para disparar la gran duda: ¿se precipita la salida de Julián Álvarez?

El club colchonero alcanza un pacto verbal con la Juventus para la cesión con opción de compra del delantero canadiense cuando apenas queda un día para el cierre del mercado, una operación que vuelve a poner en cuestión el futuro de la 'Araña'; su salida al FC Barcelona sigue siendo imposible pero sigue sin descartarse un movimiento de última hora en dirección a la Premier League

El Atlético de Madrid tendría ya un acuerdo con la Juventus para la cesión de Jonathan David.Imago

El Atlético de Madrid ya tiene cerrado a un nuevo delantero. Jonathan David será rojiblanco después del acuerdo alcanzado con la Juventus para su incorporación mediante una cesión con opción de compra.

Esta operación no está en principio relacionada con la situación de Julián Álvarez, pero llega justo en la recta final del mercado y alimenta inevitablemente las especulaciones.

El FC Barcelona ya ha encontrado una alternativa para su ataque con la llegada de Gabriel Jesús, un fichaje que descarta por ahora la posibilidad de que Julián Álvarez recale en el conjunto azulgrana. Sin embargo, y con solo un día de mercado por delante, todavía queda la incógnita de qué ocurrirá si se materializa una propuesta firme por el argentino procedente de la Premier League.

Jonathan David, a un paso del Metropolitano

El Atlético ha llegado a un acuerdo verbal con la Juventus para hacerse con Jonathan David. La fórmula será una cesión con opción de compra de unos 25 millones de euros, una vía similar a la utilizada el pasado verano para incorporar a Nico González.

El delantero canadiense, de 26 años, ha dado ya el visto bueno a la operación. El Atlético asumirá algo más de la mitad de su salario, que supera los 11 millones de euros anuales brutos y es uno de los más elevados de la plantilla juventina.

La llegada de David responde a la necesidad de Simeone de aumentar las alternativas en ataque. El canadiense aterrizaría en Madrid después de una primera temporada discreta en Italia, donde únicamente marcó ocho goles en 46 partidos.

El recuerdo del Jonathan David del Lille

El Atlético confía en recuperar al futbolista que deslumbró en Francia. En el Lille, David dejó unos números mucho más contundentes: 109 goles y 31 asistencias en 232 encuentros entre 2020 y 2025.

Sus tres últimas temporadas fueron especialmente productivas, con 26, 26 y 25 goles, respectivamente. Además, el Atlético conoce de primera mano su capacidad para aparecer en las grandes noches. En la temporada 2024/2025 marcó al Real Madrid y firmó un doblete precisamente en el Metropolitano. Ese es el delantero que pretende recuperar Simeone. "Es la principal opción", deslizan en el Metropolitano, dando por hecho que está por delante de Nico Jackson, otro jugador por el que se preguntó en su momento.

¿Qué significa esto para Julián Álvarez?

Aquí aparece la gran pregunta. El Atlético incorpora un nuevo '9' cuando quedan apenas unas horas para que finalice el mercado, pero todo apunta a que la operación no implica, al menos inicialmente, la salida de Julián Álvarez.

Según informa la Cadena COPE, el argentino se quedará en el Atlético, al menos hasta el próximo mercado invernal, y lo hará siendo un jugador fundamental para Simeone. El FC Barcelona ya ha descartado esta vía después de cerrar la llegada de Gabriel Jesús, aunque se sigue transmitiendo un interés en su fichaje en el futuro.

Pese a que el Barça está ahora descartado, esto no significa que no pueda producirse un movimiento inesperado. El gran candidato al que se espera en escena es al Arsenal. El conjunto londinense conoce bien a Julián y podría buscar una incorporación de enorme impacto si decide mover ficha en este tramo final.

Sin embargo, y cuando el contador del mercado está a punto de iniciar la cuenta atrás de 24 horas, no hay un acuerdo ni una operación avanzada que permita hablar de una salida de julián, aunque ninguna de las partes termina de cerrar por completo esa puerta.

El Atlético quiere cerrar la delantera

Sin novedades con Julián Álvarez ni Alexander Sorloth -el noruego ha sido declarado intransferible en la recta final del mercado tras unas semanas en las que se escucharon ofertas-, el Atlético tendrá su delantera más que definida con la llegada de Jonathan David.

Cobra especial relevancia el 'caso Sorloth' porque el jugador quiere tener un papel protagonista y ser titular, lo cual no sucede en el Atlético y la Juventus lleva tiempo interesada en él. De hecho, el conjunto italiano ya exploró meses atrás la posibilidad de un intercambio con Jonathan David, aunque la operación actual entre el Atlético y la Juventus es independiente.

Por tanto, la llegada del canadiense se define como una apuesta para reforzar la plantilla que un movimiento diseñado para sustituir a Julián. Sin embargo, en el fútbol, y especialmente con un mercado que encara sus últimas horas antes de echar el cierre, este tipo de operaciones suelen darse para cambiarlo todo en el último momento.