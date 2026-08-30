La firme opción de Jonathan David para la delantera del Atlético de Madrid

Movimientos para que el canadiense, perteneciente a la Juventus de Turín, pueda acabar de rojiblanco en las horas finales del mercado de verano y reforzar el ataque de los de Simeone

Más allá de lo que pueda suceder en las horas finales con el futuro de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid hace tiempo que quiere sumar un delantero a su plantilla para aumentar las opciones que tenga a su disposición Diego Pablo Simeone. Una de las alternativas preferidas, ante las circunstancias del mercado y los parámetros económicos del club colchonero, es Jonathan David, atacante de la Juventus de Turín por el que ya ha movido ficha para intentar que acabe este curso jugando el Metropolitano.

El primer paso es el convencimiento de Jonathan David a vestir de rojiblanco, una puerta que ya ha dejado abierto el canadiense. La Juventus, según indica el periodista Fabrizio Romano, está dispuesta a negociar la salida del canadiense y, en caso de hacerlo, ya baraja algunas opciones para reemplazarlo en su ataque. Todas las partes ven la operación factible, aunque resta que se alcance un acuerdo mientras el reloj aprieta porque este martes 1 de septiembre será el último día hábil en la ventana de fichajes.

La opción de una cesión por Jonathan David que tiene cuatro años más de contrato con la Juventus

Jonathan David, de 26 años y 1,78 metros, tiene cuatro años más de contrato con la Juventus de Turín, aunque ese no sería un obstáculo para que acabara en el Atlético de Madrid. Las partes valoran las opciones y la fórmula de la cesión es una de las más deseadas por los colchoneros que tendrían dificultades en estos momentos para acometer el fichaje de un jugador tasado en unos 30 millones de euros. Si hubiera alguna salida podría cambiar el escenario en ese sentido.

El canadiense entra en ese perfil deseado por Simeone para reforzar el puesto de delantero de referencia. Jonathan David disputó 46 partidos oficiales la pasada temporada con la Juventus de Turín entre las distintas competiciones. En ellas anotó ocho goles y dio cinco asistencias. En este curso fue titular en el primer partido de los italianos aunque su futuro no está claro en estos momentos.

Un movimiento que no implica la salida de Julián Álvarez ni de Sorloth

El caso es que el deseo del Atlético de Madrid por Jonathan David, principal candidato, no está ligado a una posible salida de Julián Álvarez o de Alexander Sorloth. De hecho la idea del equipo rojiblanco es que se sume al argentino y al noruego, ya que entiende que la posición del frente de ataque no está en estos momentos lo suficientemente cubierta.

De hecho se pudo comprobar en el encuentro de este sábado ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con Sorloth en el proceso de recuperación de su lesión y con la indisposición de Julián Álvarez, por el lío sobre su futuro, Simeone tuvo que apostar por colocar a Álex Baena como falso nueve. Una solución que no le fue mal, ya que el campeón del mundo fue el autor de dos de los tres goles del equipo. En cualquier caso, los rojiblancos quieren potenciar su ataque y el nombre de Jonathan David aparece en escena.