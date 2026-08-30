El Atlético de Madrid espera contar con Julián Álvarez para la visita a San Mamés

El próximo encuentro de los colchoneros se producirá el sábado 5 en Bilbao, ya con el mercado cerrado, y en el que el objetivo es que esté el argentino y que en los próximos días se reintegre a los entrenamientos a las órdenes de Diego Pablo Simeone

Tres jornadas de mercado abierto por delante. Eso es lo que queda para, por ejemplo, que se acabe el culebrón de Julián Álvarez y conocer definitivamente su futuro. El Atlético de Madrid, firme en su postura de vender al jugador al FC Barcelona y sin que se active definitivamente una vía a la Premier League, espera contar con el delantero, ya incluso para el próximo encuentro de los de Diego Pablo Simeone que, tras vencer al Sevilla este sábado en el Sánchez-Pizjuán, se enfrentarán al Athletic de Bilbao el sábado 5 en el Nuevo San Mamés (16.15 horas).

Con el mercado ya entonces cerrado, el Atlético espera contar para este partido con Julián Álvarez y que se reconduzca una situación que ha hecho que el jugador no se haya ejercitado con el grupo en las últimas jornadas por una indisposición. Sí lo hizo el pasado viernes por la tarde, aunque en un entrenamiento en solitario en el Cerro del Espino.

Mateu Alemany y la conversación mantenida con Julián Álvarez

Esa de idea de contar con Julián Álvarez para el siguiente partido fue expresada públicamente por Mateu Alemany, director del Fútbol Profesional del club colchonero. "El plan es clarísimo. Él tuvo unos días que no se encontró bien. Ayer entrenó y esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga. Ayer estuve hablando con él en el entrenamiento y normalidad", señaló en Movistar antes del partido de su equipo contra el Sevilla.

Alemany reiteró la clara hoja de ruta del Atlético de Madrid con Julián Álvarez . "Hemos sido muy claros y contundentes con este tema. Lo ha hecho con una nota pública el Consejo, lo ha dicho el CEO clara y contundentemente. A ello me remito para qué hablar más", recordó el director del Fútbol Profesional.

Julián Álvarez le habría dicho a Mikel Arteta que no quiere irse al Arsenal

Con la vía de una venta al Barcelona cerrada, una de las opciones que se barajaba en las últimas semanas es la del Arsenal de Mikel Arteta, además de los sondeos que llegaron desde el Manchester City. Sin embargo, el periodista David Ornstein en TNT Sport señalaba que Julián Álvarez no quiere marcharse al subcampeón de la Champions League.

Incluso se habría producido una llamada entre Julián Álvarez y Mikel Arteta en la que el argentino le habría expresado su posición de únicamente salir al Barcelona y de rechazar la opción del Arsenal. El club inglés estaba dispuesto a hacer un fuerte desembolso por el jugador, aunque la negativa del delantero cerraría cualquier opción de que el movimiento avanzara para su vuelta a la Premier League.

La mano tendida de Simeone a Julián Álvarez

Mientras tanto, Diego Pablo Simeone habló también de Julián Álvarez y la situación que viene atravesando el futbolista en los últimos días, apartado del equipo por una indisposición. "Está en su proceso personal y nosotros estaremos acá para, una vez más, repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que nos ayude, porque es un jugador extraordinario", decía.