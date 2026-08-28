Julián Álvarez se entrena en solitario y aparece en escena el Manchester City

El argentino, que no ha estado en las tres últimas sesiones a las órdenes de Simeone, sí se ha ejercitado por la tarde con un preparador físico en el Cerro del Espino

Julián Álvarez, después de tres días sin entrenarse con el Atlético de Madrid por una indisposición, se ha vuelto a entrenar este viernes. Lo ha hecho en las instalaciones del Cerro del Espino, en solitario y con un preparador físico de la entidad colchonera. Todo mientras su futuro sigue acaparando la máxima atención en los días finales de mercado y aparecen nuevas opciones en la Premier League para el argentino como la del Manchester City. Una opción que de momento es un tanteo sin negociación, pero que entra en escena.

La Araña, eso sí, no estará para el partido que el Atlético de Madrid disputará este sábado contra el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30 horas). Julián Álvarez no se había entrenado en las tres últimas sesiones de entrenamiento a las órdenes de Diego Pablo Simeone con el grupo, incluida la de la mañana de este viernes. El jugador no se encontraba en condiciones de hacerlo, lo que le ha dejado fuera de la convocatoria para el duelo de este sábado.

La irrupción del Manchester City como alternativa por Julián Álvarez

Sin embargo, Julián Álvarez, según Marca, sí ha estado en las instalaciones del club colchonero trabajando en solitario. Habrá que esperar si eso cambia en algo el futuro del jugador, cuando el cierre de mercado se acerca y mientras el Atlético de Madrid mantiene su firme postura de no vender al atacante al FC Barcelona, que ha tenido al argentino durante todo el verano como su gran deseo.

Con la firme postura del Atlético de Madrid con el Barcelona, la Premier League es una de las opciones que se barajan estos días para una posible salida de Julián Álvarez. Ahí el Arsenal, subcampeón de la Champions League, ha sido el mejor colocado en este tiempo. No obstante ahora también ha aparecido en escena la opción del Manchester City.

Las circunstancias del Manchester City del que llegó Julián Álvarez al Metropolitano

Precisamente del Manchester City es de donde llegó hace dos veranos Julián Álvarez al Atlético de Madrid. Sería paradójico si se concretara este regreso , ya que la idea del argentino para firmar por los colchoneros era tener un mayor protagonismo. Cierto es que las circunstancias del equipo ahora dirigido por Enzo Maresca han cambiado. Las salidas de Marmoush y Savinho han abierto esa opción.

No obstante, la opción del Manchester City se apunta a que simplemente es un sondeo que ahora mismo no ha alcanzado niveles mayores. Esta opción, además, se baraja mediante la fórmula de una cesión, algo que no termina de convencer al Atlético de Madrid que perdería una pieza importante en ataque y no recibiría dinero para acometer una sustitución.

El caso es que el final del mercado apremia y las partes buscan una solución. El futbolista jugó el pasado fin de semana con el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Villarreal y el ambiente fue complicado. De momento, La Araña se ha ejercitado este viernes, aunque ha sido en solitario en el Cerro del Espino.